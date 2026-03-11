Novi iranski voditelj v napadih ranjen, morda je celo mrtev. Nihče ga še ni videl

Novi iranski vrhovni voditelj ajatola Modžtaba Hamenej je bil ranjen v ameriško-izraelskih napadih na Iran, poroča časnik New York Times (NYT), ki se sklicuje na neimenovane izraelske in iranske uradnike. Sin iranskega predsednika Jusef Pezeškian je v odzivu na te navedbe sporočil, da je novi iranski voditelj »živ in zdrav«. Modžtaba Hamenej, gre za sina ubitega iranskega klavca ajatole Alija Hameneja, se od imenovanja za vrhovnega voditelja v nedeljo ni pojavil v javnosti niti v videoposnetku niti ni objavil nobene pisne izjave za javnost.

Eden od razlogov je po navedbah treh iranskih uradnikov za NYT zaskrbljenost, da bi kakršna koli komunikacija lahko razkrila njegovo lokacijo in ga spravila v nevarnost. Drugi pa je, da je bil 56-letnik prvi dan ameriško-izraelskih napadov na Iran ranjen ali celo ubit. V njem so bili ubiti tudi njegov oče, nekdanji vrhovni voditelj, mati, soproga in sin. Iranski uradniki so za NYT še razkrili, da so jim višji uradniki v vladi v zadnjih dveh dneh povedali, da je Hamenej ranjen, med drugim ima poškodbe na nogah in trebuhu, vendar je pri zavesti in na zelo varni lokaciji z omejeno komunikacijo.

Tudi dva izraelska vojaška uradnika sta povedala, da je po informacijah, ki jih je zbral Izrael, Hamenej 28. februarja utrpel poškodbe nog. Sin iranskega predsednika Jusef Pezeškian, ki je tudi svetovalec iranske vlade, je v odzivu na poročanje NYT danes sporočil, da je novi iranski voditelj »živ in zdrav«. »Slišal sem novice, da je bil gospod Modžtaba Hamenej ranjen. Vprašal sem nekaj prijateljev, ki imajo povezave. Povedali so mi, da je, hvala Bogu, zdrav in nepoškodovan,« je zapisal v objavi na Telegramu, ki jo povzema francoska tiskovna agencija AFP.

Iranska državna televizija je Modžtabo Hameneja po navedbah AFP označila za »ranjenega veterana ramadanske vojne«, vendar nikoli ni navedla podrobnosti o njegovih poškodbah.