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ITALIJA

Novi najnevarnejši moški evropske politike? Pravijo, da česa takšnega nismo videli že od časov Berlusconija

Mediteranski patriarhat: Vannacci stavi na jezno generacijo mladih moških.
FOTO: Remo Casilli Reuters
FOTO: Remo Casilli Reuters
N. P.
 22. 10. 2026 | 10:01
7:28
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Bivši general padalskih enot Roberto Vannacci na družbenih omrežjih nastopa kot rimski legionar in voznik bojnih vozil. Javno izjavlja, da so mu ljubše ženske »brez kril«, nedavno pa je objavil celo s pomočjo umetne inteligence ustvarjeno fotografijo državne sekretarke s poudarjenim dekoltejem. Način, s katerim dokazuje svojo »moškost« in odpor do tako imenovane »woke« kulture, pa ni naključen spodrsljaj. Nova zvezda italijanske radikalne desnice načrtno osvaja manosfero – spletno skupnost, zbrano okoli tem moškosti, moških pravic in nasprotovanja feminizmu – ter se iz spletnega provokatorja spreminja v resno politično silo, poroča Politico.

Za Giorgio Meloni, prvo italijansko premierko, Vannacci postaja resna težava. Odločiti se mora, ali gre za političnega zaveznika ali nevarno konkurenco. Pred parlamentarnimi volitvami njegova stranka Nacionalna prihodnost (Futuro Nazionale) v javnomnenjskih raziskavah uživa okoli osemodstotno podporo, kar bi jo lahko postavilo v vlogo ključnega jezička na tehtnici pri sestavljanju desne koalicije.

Zaradi objave prirejene fotografije je bila državna sekretarka desne sredine Matilde Siracusano ogorčena: »Ostudna je že sama misel, da nekdo manipulira s fotografijo ženske za tako pomilovanja vredno propagando. Mislim, da še nikoli nismo padli tako nizko, zlasti ko gre za nekoga, ki želi postati nacionalni politični voditelj.«

Vannaccijeve provokacije niso zgolj spletno trolanje človeka, ki si upa glasno povedati tisto, česar si drugi ne. Za njimi stoji širši politični projekt, usmerjen v nezadovoljstvo mladih moških, ki se počutijo odtujene zaradi feminizma in progresivne kulture. Emanuele Pozzolo, poslanec Nacionalne prihodnosti, ki je zapustil stranko Giorgie Meloni, ocenjuje, da so mladi moški na Zahodu danes vse bolj omejeni v odnosih z ženskami: »Mislim, da so mladi moški pogosto skoraj kastrirani, ko gre za njihov instinkt pri približevanju ženskam.« 

Mediteranski patriarhat in tradicionalne vloge

Vannacci združuje ostro spletno retoriko ter podobo »alfa moškega« s političnim programom, ki obljublja vrnitev k tradicionalnim vlogam spolov. Družbeni red, ki ga zagovarja njegova stranka, imenujejo »mediteranski patriarhat«. Program poziva k vzgoji močnih moških, ki obvladujejo svoja čustva, ščitijo ženske in se žrtvujejo za družbo. Zunaj razprave so zanje zaščita življenja »od spočetja do naravne smrti« ter koncept »naravne družine«, odločno pa nasprotujejo femicidu kot posebnemu kaznivemu dejanju in obsojajo feminizem.

Glavni snovalec tega programa je Lorenzo Gasperini, konservativni katoliški profesor filozofije iz Toskane, ki se je na spletu izrekel proti cepljenju in pravici do splava ter za nasilje nad ženskami obtožil feminizem. Njegov koncept združuje katoliško pojmovanje družine, tradicionalne italijanske ideale možatosti ter sodobno spletno politiko, zgrajeno na občutku moške prikrajšanosti.

Strankarski program ponuja tudi konkretne ukrepe: finančne spodbude za starše, ki pustijo službo zaradi vzgoje otrok, davčne olajšave ter prednost pri zaposlovanju v javnem sektorju za družine z več otroki. Nekatere ideje spominjajo na fašistično ukrepanje Benita Mussolinija za dvig rojstev, ki je materinstvo spodbujalo kot domoljubno dolžnost. Luca Sforzini, nekdanji Vannaccijev ideolog, ki je z njim prekinil stike, pravi, da je izraz »mediteranski« le spreten marketinški trik: »To je tako, kot ko govorite o mediteranski prehrani – pomislite na mocarelo, paradižnik in olivno olje. S tem se za pastoralnimi slikami prikriva patriarhalni model, v katerem so moški nad ženskami. To je pošastno.«

Na drugi strani Pozzolo takšne očitke zavrača in trdi, da ne gre za moško premoč: »Ko govorimo o mediteranskem patriarhatu, je osnovna ideja obnoviti in ohraniti odgovornosti, ki jih ima moški v družini in družbi. Moški imajo dolžnost do žensk izkazovati spoštovanje, ljubezen in zaščito.« Podobno je branil tudi Vannaccijevo izjavo o ženskah »brez kril« in jo označil za duhovito aluzijo na podpredsednika vlade Antonia Tajanija, ki je zagovarjal dolga krila. Pozzolo verjame, da Vannaccijeva karizma in sposobnost povezovanja z običajnimi ljudmi spominjata na politični talent Silvia Berlusconija.

Tudi sam Vannacci na zborovanjih ponavlja, da mediteranski patriarhat ne pomeni zatiranja ali posesti, temveč »dolžnost, zvestobo in žrtvovanje« – model, ki je po njegovem omogočil preživetje v zadnjih dveh tisočletjih. Povsem drugače pa na to gleda Elisa Ercoli, predsednica organizacije za pravice žensk Differenza Donna, ki program opisuje kot »vrnitev nadvlade belega, 'cis' alfa moškega, ki mu ženska služi le kot služabnica«.

Od vojaške kariere do spletnih memov

Vannacci, ki je kot vojak služboval v Iraku in Afganistanu, je v ospredje stopil leta 2023 s samostojno izdano knjigo »Svet, obrnjen na glavo« (Il mondo al contrario), v kateri se je ostro obregnil ob migracije, feminizem in homoseksualnost. Homoseksualcem je med drugim sporočil: »Niste normalni, sprijaznite se s tem.«

Svojim podpornikom se je prikupil kot »branilec zdrave pameti«. Na evropskih volitvah leta 2024 je kot kandidat protimigrantske Lige zbral več kot pol milijona glasov, februarja letos pa je ustanovil svojo stranko. Podatki kažejo, da kar 62 odstotkov njegovih volivcev predstavljajo moški, pri čemer močno podporo uživa med delavci in brezposelnimi.

FOTO: Remo Casilli Reuters
FOTO: Remo Casilli Reuters

Federica Formato, predavateljica na britanski univerzi v Brightonu, pojasnjuje, da Vannacci tipa teren med mlajšimi moškimi ter izkorišča njihov občutek prikrajšanosti za privilegiran položaj, ki so ga imeli v preteklosti. Pri tem spretno gradi podobo hiper-možatosti: na družbenih omrežjih objavlja s pomočjo umetne inteligence ustvarjene fotografije, na katerih nastopa kot rimski legionar ali gladiator, vojaška kariera pa mu daje dodatno težo. »Ni naiven. Stvari govori načrtno, da provocira in pritegne še več pozornosti,« dodaja Formato, ki poudarja, da mu uporaba spletnih memov in humorja omogoča hitro prenašanje kompleksnih ideoloških sporočil.

Dilema za Giorgio Meloni

Hitra rast nove stranke povzroča nemir v vladajoči koaliciji, saj Vannacci odvzema volivce tako stranki Bratje Italije kot Salvinijevi Ligi, ob tem pa ponuja precej bolj brezkompromisen program glede migracij in družbenih vprašanj. Vannacci sicer ne izključuje možnosti sodelovanja z Meloni, če bi bili njegovi glasovi odločilni. Glede na italijanski volilni sistem, ki koalicijam z vsaj 42 odstotki glasov prinaša večinski bonus v parlamentu, bi bila lahko njegova podpora ključna.

Italijanska premierka se tako sooča s težko odločitvijo: ali Vannaccija pustiti zunaj ali pa v vlado sprejeti gibanje, ki svojo priljubljenost črpa iz nezadovoljstva moških z modernim razvojem družbe. Prostor za takšno politiko je bil v Italiji doslej prazen, bivši general pa ga z obljubo o vrnitvi tradicionalne moškosti zdaj poskuša v celoti zapolniti.

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