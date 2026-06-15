Novi nogometni prerok je maček: živi kar pri belgijskem premierju (FOTO)

Na prejšnjih prvenstvih so rezultate bolj ali manj uspešno napovedovali hobotnica Paul, slonica Nelly in vidra Taiyo, najnovejši živalski poznavalec nogometa pa sliši na ime Maximus. Po narodnosti je Belgijec in živi na najimenitnejšem naslovu v državi: v bruseljski ulici Rue de la Loi, na številki 16, kjer je doma njegov lastnik, premier Bart De Wever.

Tokratni mundial gostijo ZDA, Kanada in Mehika, Maximus pa se je izkazal že na uvodni tekmi med Mehiko in Južno Afriko, ko je slavila prva reprezentanca, ki je nasprotniku zabila dva gola. Sivi mačkon je rezultat napovedal tako, da si je za večerjo izbral tisto posodico s hrano, ob kateri je bila mehiška zastava, gre razbrati z objave na Instagramu, kjer ima Maximus račun s kar 227.000 sledilci. Tam so iz premierjevega urada objavili tudi posnetek zgodovinske napovedi. Kot je znano, De Wever ni poseben ljubitelj nogometa, Maximusa so tako k sodelovanju povabili ostali zaposleni, strastni navijači; pojasnjujejo, da je maček za zdaj na uglednem položaju svetovalca za komuniciranje pri premierju, če pa bo pri napovedovanju izidov uspešen še naprej, se mu morda obeta privlačna pogodba pri katerem od športnih medijev.

Maximus Textoris Pulcher, pasme škotska klapouhka, je del življenja preživel v zavetišču, De Wever pa mu je lani poleti odprl vrata doma. Muc je okužen z virusom mačje imunske pomanjkljivosti, znane kot mačji hiv, zaradi česar mora živeti v zaprtih prostorih in se ne sme družiti z drugimi mačkami. Seveda pa lahko neomejeno spremlja nogomet in usmerja donosne športne stave ... Mnogi ga primerjajo z Larryjem z znamenitega londonskega naslova Downing Street 10, a poznavalci povedo, da se britanski prvi maček ukvarja predvsem z lovljenjem miši, politika ga pa ne zanima, medtem ko je Maximus veliko bolj družbeno angažiran in na Instagramu redno komentira dogajanje v državi.