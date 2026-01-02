»Novi Nostradamus« napovedal, kaj nas čaka v 2026, v preteklosti napovedal Brexit, pandemijo Covida ...

Jasnovidec Craig Hamilton-Parker, ki mu pravijo tudi »novi Nostradamus« je v pogovoru za spletno stran metro.co.uk napovedal dogodke, ki se bodo po njegovem mnenju zgodili v letu 2026. Po pisanju tega portala je v preteklosti že pravilno napovedal Brexit, smrt kraljice Elizabete II. in pandemijo Covida. Njegove napovedi torej imajo težo in samo upamo lahko, da se številne, ki jih je za ta medij omenil, ne bodo uresničile.

Jasnovidec je napovedal, da bo umrl kralj Karel. Zaradi česa bo umrl, omenjeni portal ni zapisal, je pa znano, da je britanski kralj pred časom zbolel za rakom. Hamilton-Parker napoveduje, da bo počil AI mehurček, saj naj bi se zgodila dramatična korekcija pri delnicah tehnoloških in AI podjetij. Po njegovem mnenju se bo tudi vodilna kriptovaluta sesula, in to vse do 70 odstotkov. Vodilna kriptovaluta je sicer že vseskozi Bitcoin. Jasnovidec tudi verjame, da si bo Ukrajina v vojni z Rusijo povrnila velik del teritorija, Rusija pa da bo obdržala ozek koridor do Krima. To bi tudi končalo vojno med tema državama.

Težave na Kitajskem

Hamilton-Parker za Kitajsko napoveduje vidne notranje razpoke – neplačane delavce, zamrznjene obveznice in veliko infrastrukturno katastrofo. Govori tudi o skrivnostnem izginotju ali smrti visokega uradnika. Pa o tem, da se bo zdravje predsednika Xi Jinpinga vidno poslabšalo. Pestro naj bi bilo tudi v Evropi in Severni Ameriki, kjer napoveduje množične nemire in protimuslimanske izgrede. Omenja upore kmetov in študentov – posebej v Franciji, Italiji, Nemčiji in na Nizozemskem. V ZDA pa naj bi prišlo do spopadov med »levičarskimi aktivisti in islamističnimi frakcijami« ter konservativnimi skupinami, kar opisuje kot kulturno državljansko vojno. Omenja še incident z »newyorškim virusom« – kaj naj bi to točno bilo, iz zapisanega ni jasno.

Po njegovem mnenju naj bi režim v Iranu začel razpadati zaradi gospodarskega pritiska in množične »nacionalne enotnosti«, omenja pa tudi novo zastavo države in celo simbolno vrnite Reze Pahlavija.