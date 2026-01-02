  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
SVET LETA 2026

»Novi Nostradamus« napovedal, kaj nas čaka v 2026, v preteklosti napovedal Brexit, pandemijo Covida ...

Iz Kitajske naj bi prišlo več odmevnih novic, napoveduje tudi smrt kralja, dramatično korekcijo pri delnicah ...
Simbolična slika FOTO: ChatGPT
Simbolična slika FOTO: ChatGPT
M. J.
 2. 1. 2026 | 22:13
 2. 1. 2026 | 23:06
2:42
A+A-

Jasnovidec Craig Hamilton-Parker, ki mu pravijo tudi »novi Nostradamus« je v pogovoru za spletno stran metro.co.uk napovedal dogodke, ki se bodo po njegovem mnenju zgodili v letu 2026. Po pisanju tega portala je v preteklosti že pravilno napovedal Brexit, smrt kraljice Elizabete II. in pandemijo Covida. Njegove napovedi torej imajo težo in samo upamo lahko, da se številne, ki jih je za ta medij omenil, ne bodo uresničile. 

Jasnovidec je napovedal, da bo umrl kralj Karel. Zaradi česa bo umrl, omenjeni portal ni zapisal, je pa znano, da je britanski kralj pred časom zbolel za rakom. Hamilton-Parker napoveduje, da bo počil AI mehurček, saj naj bi se zgodila dramatična korekcija pri delnicah tehnoloških in AI podjetij. Po njegovem mnenju se bo tudi vodilna kriptovaluta sesula, in to vse do 70 odstotkov. Vodilna kriptovaluta je sicer že vseskozi Bitcoin. Jasnovidec tudi verjame, da si bo Ukrajina v vojni z Rusijo povrnila velik del teritorija, Rusija pa da bo obdržala ozek koridor do Krima.  To bi tudi končalo vojno med tema državama.

Težave na Kitajskem

Hamilton-Parker za Kitajsko napoveduje vidne notranje razpoke – neplačane delavce, zamrznjene obveznice in veliko infrastrukturno katastrofo. Govori tudi o skrivnostnem izginotju ali smrti visokega uradnika. Pa o tem, da se bo zdravje predsednika Xi Jinpinga vidno poslabšalo. Pestro naj bi bilo tudi v Evropi in Severni Ameriki, kjer napoveduje množične nemire in protimuslimanske izgrede. Omenja upore kmetov in študentov – posebej v Franciji, Italiji, Nemčiji in na Nizozemskem. V ZDA pa naj bi prišlo do spopadov med »levičarskimi aktivisti in islamističnimi frakcijami« ter konservativnimi skupinami, kar opisuje kot kulturno državljansko vojno. Omenja še incident z »newyorškim virusom« – kaj naj bi to točno bilo, iz zapisanega ni jasno.

Po njegovem mnenju naj bi režim v Iranu začel razpadati zaradi gospodarskega pritiska in množične »nacionalne enotnosti«, omenja pa tudi novo zastavo države in celo simbolno vrnite Reze Pahlavija

Več iz teme

Craig Hamilton-Parkernovi NostradamusnapovediRusijaUkrajinakriptovaluteKitajska
ZADNJE NOVICE
22:13
Novice  |  Svet
SVET LETA 2026

»Novi Nostradamus« napovedal, kaj nas čaka v 2026, v preteklosti napovedal Brexit, pandemijo Covida ...

Iz Kitajske naj bi prišlo več odmevnih novic, napoveduje tudi smrt kralja, dramatično korekcijo pri delnicah ...
2. 1. 2026 | 22:13
21:37
Šport  |  Športni trači
LEP USPEH

Slovenec, ki je zmagal na Kmetiji, v tujini navdušuje v nogometu. Poglejte, za kaj so ga proglasili

Radgončan Tilen Klobasa (27) iz Kmetije in drugih šovov »hara« na nogometnih zelenicah v tujini.
2. 1. 2026 | 21:37
21:00
Premium
Bulvar  |  Suzy
MYCHI

Sporočilo ob koncu leta … »Spustite stare zaveze, ki jih ne čutite« (Suzy)

Čas je, da iz ljubezni do sebe zgradite odnose, ki dihajo z vami, ne mimo vas.
2. 1. 2026 | 21:00
20:59
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
NAPAD NA SILVESTROVO

FBI naj bi preprečil teroristični napad v ZDA

Napad naj bi na silvestrovo načrtoval 18-letnik. Kot poroča televizija NBC, naj bi bil nesojeni napadalec simpatizer Islamske države (IS).
2. 1. 2026 | 20:59
20:45
Novice  |  Kronika  |  Doma
PU KOPER

Trije otroci pri OŠ Pivka našli pirotehniko, 13-letnik hudo poškodovan

Policisti še zbirajo obvestila o dogajanju, opravili so ogled kraja in zavarovali 8 različnih pirotehničnih sredstev.
2. 1. 2026 | 20:45
20:07
Bulvar  |  Glasba in film
SLAVNA PEVKA

Jennifer Lopez sredi koncerta komentirala kritiko: »Če bi ti imel takšno zadnjico, bi ...« (VIDEO)

Slavna pevka je odgovorila zelo samozavestno. Pevka sicer danes šteje 56 let, a marsikdo ji ne bi dal toliko let.
2. 1. 2026 | 20:07

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Oddih

Zimsko razvajanje v Slavoniji in Podravini: plemiški oddih nepričakovano blizu

Virovitiško-podravska županija na severovzhodu Hrvaške je popolna destinacija za zimski oddih na edinstveni Plemiški poti.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 10:36
Promo
Lifestyle  |  Stil
BOLEČINA

Ko telo potrebuje več kot počitek

Zakaj je fizioterapija pomemben del sodobnega zdravljenja bolečin, poškodb in omejitev gibanja v vseh življenjskih obdobjih.
Promo Slovenske novice23. 12. 2025 | 09:21
Promo
Novice  |  Slovenija
SPLETNO NAKUPOVANJE

Zakaj skoraj četrtina Slovencev ne zaupa spletnemu plačevanju? (video)

Po zadnji raziskavi Masterindex skoraj štiri petine Slovencev meni, da je spletno nakupovanje večinoma varno, a podatki hkrati kažejo rahlo znižanje najvišje ravni zaupanja in porast deleža tistih, ki spletne nakupe dojemajo kot tvegane.
24. 12. 2025 | 09:57
Promo
Novice  |  Slovenija
Bivanje

Kakšen bo slovenski dom prihodnosti? »Ne govorimo več samo o hiši« (video)

Vodja razvoja in trajnosti v podjetju Lumar o tem, kako se spreminja način bivanja.
Promo Slovenske novice29. 12. 2025 | 09:15
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Oddih

Zimsko razvajanje v Slavoniji in Podravini: plemiški oddih nepričakovano blizu

Virovitiško-podravska županija na severovzhodu Hrvaške je popolna destinacija za zimski oddih na edinstveni Plemiški poti.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 10:36
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
BOLEČINA

Ko telo potrebuje več kot počitek

Zakaj je fizioterapija pomemben del sodobnega zdravljenja bolečin, poškodb in omejitev gibanja v vseh življenjskih obdobjih.
Promo Slovenske novice23. 12. 2025 | 09:21
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SPLETNO NAKUPOVANJE

Zakaj skoraj četrtina Slovencev ne zaupa spletnemu plačevanju? (video)

Po zadnji raziskavi Masterindex skoraj štiri petine Slovencev meni, da je spletno nakupovanje večinoma varno, a podatki hkrati kažejo rahlo znižanje najvišje ravni zaupanja in porast deleža tistih, ki spletne nakupe dojemajo kot tvegane.
24. 12. 2025 | 09:57
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Bivanje

Kakšen bo slovenski dom prihodnosti? »Ne govorimo več samo o hiši« (video)

Vodja razvoja in trajnosti v podjetju Lumar o tem, kako se spreminja način bivanja.
Promo Slovenske novice29. 12. 2025 | 09:15
Promo
Novice  |  Slovenija
Hipnoza

Hipno diploma – brezplačna delavnica o hipnozi in delu z nezavednim

Hipnoza kot orodje za spremembo: delo z nezavednim ni bližnjica, temveč temelj.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 09:00
Promo
Lifestyle  |  Stil
Praznična pojedina

Smrečica iz sira: praznični hit brez peke

Kremast sirov prigrizek v obliki smrečice, idealen za novoletne pogostitve. Preprost recept, ki navduši goste.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 09:12
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Kineziologija

Vloga kineziologa in kineziologije v celostni rehabilitaciji

Kineziologija temelji na načelih nevroplastičnosti in ima ključno vlogo pri celostni rehabilitaciji skozi gibanje in prilagoditev možganov.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:39
Promo
Novice  |  Slovenija
PRAZNIKI

Praznično doživetje za več kot tisoč zaposlenih in njihovih otrok

Se še spominjate čara decembra, ko so vas starši v okviru svoje službe peljali na predstavo, kjer ste lahko videli Božička?
29. 12. 2025 | 11:05
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SMUČARSKI SKOKI ZA ŽENSKE

Petnajst let zgodbe, ki jo pozna ves skakalni svet

Skakalnica na Ljubnem ob Savinji se bo januarja 2026 znova obarvala v barve navijaških zastav, pesmi in nepozabnega vzdušja.
Promo Slovenske novice24. 12. 2025 | 08:03
Promo
Novice  |  Slovenija
Smučanje

Moč žensk na snegu: Generali in smučarski spektakel v Kranjski Gori

Kranjska Gora bo januarja znova dihala s smučarkami svetovnega pokala. Generali podpira šport, enakost in prihodnost smučanja.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:50
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki