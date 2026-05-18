Novi posnetek incidenta v Splitu: potniki posneli trenutek, ko je letalo zapeljalo s steze, sliši se krike (VIDEO)

Na družbenih omrežjih se je pojavil nov posnetek iz potniške kabine letala Croatia Airlinesa, ki je v soboto med vzletanjem iz Splita proti Frankfurtu skrenilo z vzletno-pristajalne steze in končalo na travnati površini. V incidentu ni bil nihče poškodovan, Agencija za preiskovanje nesreč pa je sprožila preiskavo.

Glavni preiskovalec letalskih nesreč Darko Petrin je izjavil, da je preiskava šele na začetku ter da potekajo obsežne tehnične analize, s katerimi bodo poskušali ugotoviti vzrok. »Letalo je iz za zdaj še neugotovljenih razlogov med vzletanjem skrenilo v levo, nato zapustilo asfaltirani del steze in končalo na travnati površini. Vzrok zanašanja je treba še ugotoviti,« je dejal Petrin za Index.hr.

Potrdil je, da je bil ogled kraja dogodka že končan, ključna preiskovalna dejanja, vključno z analizo podatkov iz tako imenovanih črnih skrinjic, pa še potekajo. Snemalnik podatkov o letu (FDR) in snemalnik pogovorov v pilotski kabini (CVR) so že izločili in sta v obdelavi. Pričakujejo, da bo vzrok incidenta znan v nekaj mesecih.

Manjše poškodbe na letalu

Petrin je poudaril, da nihče od potnikov in članov posadke ni bil poškodovan. Na letalu Airbus A220-300 so nastale minimalne poškodbe, in sicer na sprednjem delu podvozja ter manjše poškodbe na levem motorju.

Po njegovih besedah bodo pogovore s posadko opravili v prihodnjih dneh, v preiskavo pa bodo vključeni tudi proizvajalec letala in druge strokovne institucije, da bi zbrali vse relevantne podatke.