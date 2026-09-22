Novi posnetki razkrivajo: Tutankamon in Nefretete morda ležita skupaj

Tutankamonova grobnica, ki jo je odkril Howard Carter leta 1922, torej pred več kot stoletjem, je ena najbolj znanih grobnic na svetu in vsako leto jo obišče na tisoče ljudi. Arheologi pa menijo, da so morda odkrili novo skrivnost, ki se skriva za njenimi stenami.

To bi lahko postalo najpomembnejše arheološko odkritje sodobnega časa.

Podrobnejša skeniranja in analiziranja prostorov so namreč razkrila zanimive dokaze o doslej neznani mreži hodnikov in prostorov, ki naj bi bili za lažno steno le nekaj metrov stran od pogrebne sobe mladega faraona, ki je vladal med letoma 1332 in 1323 pr. n. št. Če imajo raziskovalci prav, bi lahko ti prostori skrivali enega največjih še neodkritih zakladov starega Egipta – davno izgubljeno grobnico njegove mačehe, kraljice Nefretete.

V študiji, o kateri je prvi poročal časopis Nature, strokovnjaki poudarjajo, da struktura grobnice in stenske poslikave kažejo, da naj bi za lažno steno obstajal skriti kompleks hodnikov in sob. Po mnenju strokovnjakov ti prostori verjetno izvirajo iz obdobja pred pokopom Tutankamona, kar nakazuje, da bi lahko bili v njih posmrtni ostanki njegove mačehe. Raziskovalci zato domnevajo, da je bila grobnica prvotno namenjena kraljici Nefretete, potem pa so jo zaradi prezgodnje smrti njenega pastorka – ob smrti je Tutankamon imel 18 ali 19 let – prilagodili zanj.

Odločitev o vstopu v domnevne komore je v rokah egiptovskega Vrhovnega sveta za starine. Če bodo raziskovalci lahko nadaljevali delo, se lahko v naslednjih dveh mesecih začne previdno vrtanje za vstavitev majhnih naprav na gosenicah, opremljenih s kamerami. Če se bodo hipoteze raziskovalcev potrdile, bo odkritje postalo najpomembnejše arheološko odkritje sodobnega časa.