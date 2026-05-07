Novo življenje za 1500 rešenih kužkov, ki so vzrejali za nadvse krut namen

Okoli 1500 psov pasme beagle iz ameriške zvezne države Wisconsin si lahko obeta lepše življenje. Pse, ki so jih na kmetiji Ridglan vzrejali za biomedicinske raziskave, a so pristojni zaradi slabega ravnanja z živalmi določili, da morajo do 1. julija prenehati dejavnost, so prevzeli člani organizacij Ranč za reševanje velikih psov in Centra za humano gospodarstvo. Aktivisti za pravice živali so kmetijo več let obtoževali slabega ravnanja s psi. Lani je okrožni sodnik imenoval posebnega tožilca za preučitev obtožb, da kmetija Ridglan krši zakone Wisconsina. Preiskava se je končala s poravnavo, ki je kmetiji omogočila, da se je izognila pregonu, a se je morala odpovedati državni rejski licenci. Vendar so aktivisti menili, da to ni dovolj; aprila jih je okoli 1000 poskušalo vdreti v objekt, policija pa je uporabila solzivec in gumijaste naboje, več ljudi so aretirali.

Aktivisti so več let opozarjali na nevzdržne razmere na kmetiji.

Reševanje je bilo izjemno čustveno. FOTO: Eric Cox/Reuters

Zdaj so po zaslugi aktivistov prvi beagli že na svobodi. Potem ko so jih pregledali, cepili in mikročipirali, bodo živali s pomočjo zavetišč končno dobile prave domove in zaživele običajno življenje družinskih ljubljenčkov. Organizaciji, ki sta rešili 1500 kužkov, se trudita, da bi bridke usode poskusnih živali rešile še nekaj preostalih beaglov na kmetiji. »Zelo smo navdušeni nad nadaljevanjem pogovorov s kmetijo in iskanjem rešitve za preostale pse,« je poudaril predsednik Centra za humano gospodarstvo. Predsednica organizacije Ranč za reševanje velikih psovje opozorila, da živali ne bodo takoj pripravljene na drugačno življenje. »Ti psi bodo potrebovali čas, potrpežljivost in podporo, da se bodo prilagodili okolju, ki ga še nikoli niso izkusili. Naučili se bodo prijaznosti in kaj pomeni biti ljubljen,« je pojasnila.