Novoletni tišini sledi obred poljubljanja

Če obožujete priljubljene turistične bisere, hkrati pa si želite miru in tišine, bi se morali jutri prebuditi na Baliju. Tam se bo 19. marca življenje začasno ustavilo. Potekal bo namreč največji hinduistični praznik nyepi, ko se morajo verniki držati strogih pravil. Bali se bo za 24 ur odel v tišino, javno življenje pa bo obstalo. Zaprla se bodo vsa prometna vozlišča, tudi letališče ngurah rai. Na ta dan se morajo hindujci držati pravil, imenovanih catur brata penyepian. Ta zapovedujejo prepoved dela, potovanja, zabave ter prižiganja ognja oziroma močne svetlobe. Pravila ne veljajo le za domačine, temveč tudi za obiskovalce otoka. Uradna turistična stran Indonesia Travel opozarja, da morajo tudi tujci med nyepijem ostati v nastanitvah, ne smejo potovati, ponoči pa morajo zmanjšati osvetlitev in hrup.

Ne smejo delati, se zabavati ali potovati.

Priprave na praznik so se letos začele že 15. marca z obredi očiščevanja. Balijske hindujske skupnosti iz svojih templjev v sprevodih odnesejo pratime in pralingge – svete predmete oziroma simbole božanstev – do morja, jezera, reke ali izvira, kjer potekata molitev in obredno očiščevanje. Melastiju sledi tawur kesanga oziroma ngrupuk, ko se izvajajo obredi za nevtralizacijo negativnih sil. Marsikje ob tem potekajo znamenite povorke velikanskih figur, ki simbolizirajo zle ali kaotične sile. Nato 20. marca v Sesetanu sledi še omed-omedan, ki mu pravijo tudi praznik poljubljanja. Obred se začne z molitvijo, nato pa se neporočeni mladi razdelijo v dve skupini, moško in žensko. Skupini se približata, se vlečeta druga proti drugi, objemata, poljubljata na čelo, lice ali ustnice, medtem ko ju drugi polivajo z vodo.