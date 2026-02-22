Nujni pozivi sredi noči, pošiljajo jih na mejo: »Zavrnitev ne sprejemajo, vsi gredo pod orožje«

Prebivalci zahodne Belorusije poročajo o nenadnih pozivih rezervistom in nujnih odredbah za razporeditev v bližini meje z državami članicami Nata, skladno z navedbami predstavnikov opozicije in pričevanji očividcev.

Neprijavljen poskus mobilizacije?

Poročila iz regij Grodno, Slonim in iz vasi Baranki kažejo, da so moški prejemali vojaške pozive brez predhodne napovedi, pri čemer jim je bilo ukazano, naj se v nekaj urah javijo na dolžnost. Krajevni prebivalci navajajo, da so skupine rezervistov bile še isti dan po vročitvi poziva prepeljane na vadbišča za usposabljanje.

Pavel Latuško, namestnik vodje Združenega prehodnega kabineta Belorusije, je dejal, da se tempo in način pozivanja razlikujeta od prejšnjih kampanj usposabljanja rezervistov. »Pozivi, denimo, prihajajo ob 8. uri zjutraj – povedo, da se je treba do 9. ure javiti na mesto služenja. Ali pa poziv prispe ob 22. uri zvečer, do 8. ure zjutraj pa morate biti v povsem drugem mestu v Belorusiji. To pomeni, da se zdaj zares izvaja množično pozivanje. Zavrnitev se ne sprejemajo, vse postavljajo pod orožje, za en ali dva meseca. Prav tako jim odvzamejo mobilne telefone, kar pomeni, da ni stikov z družino,« je povedal Latuško.

Po njegovih besedah se ukrepi izvajajo pod krinko nenadne preveritve pripravljenosti, v praksi pa pomenijo prikrito mobilizacijo. Dodal je, da naj bi bili zdravstveni odlogi ali drua opravičila prezrti ter da so vpoklicane osebe takoj razporejene v vojaške enote, poroča Defence blog.

Neodvisni beloruski portal Zerkalo je poročal, da so njihovi novinarji, ki so se predstavljali kot sorodniki vpoklicanih, stopili v stik z lokalnimi vojaškimi uradi in dobili potrditev, da se pozivi izdajajo in uresničujejo istega dne. Uradniki, s katerimi so govorili, so namignili, da bi lahko bile aktivnosti povezane s preverjanjem mobilizacijske pripravljenosti in ne z rutinskim usposabljanjem. Belorusko ministrstvo za obrambo javno sicer ni razglasilo splošne mobilizacije. Vendar Latuško trdi, da obstaja razlika med uradnimi izjavami in razmerami, o katerih poročajo državljani, pri čemer opozarja, da je obrambni minister Viktor Hrenin javnosti dejavnosti rezervistov opisal kot rutinske in prostovoljne.

Sredi napetosti

Domnevna mobilizacija poteka v času zaostrenih varnostnih razmer ob zahodni meji Belorusije proti Poljski in Litvi, članicama Nata. Belorusija je že prej izvajala nenadne vojaške preveritve, vendar opazovalci poudarjajo, da sta hitrost in obseg sedanjih aktivnosti sprožila izrazitejši odziv javnosti v državi. Belorusija ostaja vojaško tesno povezana z Rusijo, analitiki pa ocenjujejo, da Moskva še naprej poglablja operativni vpliv na beloruskem ozemlju.

Trenutnega razvoja dogodkov v Belorusiji uradno ne predstavljajo kot priprave na bojne operacije, razpoložljiva poročila pa predvsem kažejo na preverjanje pripravljenosti ali preskus rezervne sestave. Kljub temu sta nenadna narava pozivov in njihova bližina mejam Nata pritegnili pozornost opazovalcev, ki spremljajo vojaške aktivnosti v vzhodni Evropi.