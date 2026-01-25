  • Delo d.o.o.
VARNA ZATOČIŠČA

Nuklearna grožnja Tretje svetovne vojne: znanstveniki razkrili, kje bi človeštvo preživelo apokalipso

Študija služi kot resen poziv vladam, naj razvijejo načrte za preživetje v skrajnih okoliščinah.
Avstralija se ponaša z 12 naravnimi zaščitenimi območji, tudi slovitim Velikim koralnim grebenom. FOTO: Getty Images

Nova Zelandija FOTO: Mumemories Getty Images

Vanuatu FOTO: Samantha Bailey/getty Images Getty Images/istockphoto

Islandija FOTO: Boyloso Getty Images/istockphoto

Filipini FOTO: 12ee12 Getty Images/istockphoto

Indonezija FOTO: Bicho_raro Getty Images/istockphoto

Mavricij FOTO: Fokkebok Getty Images/iStockphoto

A. G.
 25. 1. 2026 | 19:36
2:54
V trenutkih, ko globalne napetosti rastejo, se mnogi sprašujejo, ali obstaja res varno mesto na svetu – še posebej, če bi se najhujši scenarij, kot je Tretja svetovna vojna, uresničil. Znanstvena študija, objavljena v uglednem časopisu Risk Analysis, je raziskovala 38 otoških držav in ocenila, katere bi imele največ možnosti preživeti nuklearno katastrofo ali druge globalne katastrofe, kot so erupcija supervulkana ali trk velikega asteroida. Avtorja študije, Matt Boyd in Nick Wilson, sta države ocenila po trinajstih ključnih dejavnikih, med katerimi so energetska samostojnost, kmetijski potencial, infrastruktura in odpornost na »nuklearno zimo«. Analiza je pokazala, da imajo izolirane države z močno kmetijsko proizvodnjo in energetsko neodvisnostjo, predvsem na južni polobli, najboljše možnosti preživetja.

Znanstveniki opozarjajo, da tudi te »najvarnejše« države ne bi imele enostavne situacije. Kolaps globalne tehnologije in pomanjkanje rezervnih delov bi sčasoma otežil celo najbolj pripravljene narode. Študija služi kot resen poziv vladam, naj razvijejo načrte za preživetje v skrajnih okoliščinah.

Države z najboljšimi možnostmi preživetja

Avstralija se ponaša z 12 naravnimi zaščitenimi območji, tudi slovitim Velikim koralnim grebenom. FOTO: Getty Images
Avstralija: Zahvaljujoč ogromnim kmetijskim kapacitetam in visokim viškom hrane lahko zagotovi preživetje velikega števila ljudi.

Nova Zelandija FOTO: Mumemories Getty Images
Nova Zelandija: Ima izjemno učinkovito izvozno gospodarstvo; tudi v primeru 61-odstotnega padca pridelka med nuklearno zimo bi prebivalci ostali siti.

Islandija FOTO: Boyloso Getty Images/istockphoto
Islandija: Njena prednost je energetska samostojnost, saj uporablja geotermalno in hidroenergijo ter ne potrebuje nafte ali premoga.

Vanuatu FOTO: Samantha Bailey/getty Images Getty Images/istockphoto
Vanuatu: Visoko izoliran in naravno bogat, 80 % prebivalcev živi na kmetijah z lastno samooskrbo.

Salomonski otoki: Razvejan arhipelag z bogatimi morskimi viri omogoča decentraliziran način življenja in večjo stabilnost.

Mavricij FOTO: Fokkebok Getty Images/iStockphoto
Mavricij: Kombinacija izolacije in napredne infrastrukture, vključno z obnovljivimi mikromrežami, zagotavlja odpornost.

Filipini FOTO: 12ee12 Getty Images/istockphoto
Filipini: Kljub številnim naravnim katastrofam imajo raznoliko kmetijsko proizvodnjo, mineralne in energetske rezerve ter dobro krizno upravljanje.

Indonezija FOTO: Bicho_raro Getty Images/istockphoto
Indonezija: Z veliko površino in ekosistemi nudi mikrolokacije, ki bi lahko preživele najbolj ekstremne učinke nuklearne zime.

Študija poudarja, da bi izolirane otoške države z močno kmetijsko in energetsko infrastrukturo imele relativno boljše možnosti za preživetje in obnovo civilizacije, poroča Slobodna Dalmacija.

študija nuklearna grožnja tretja svetovna vojna varna zatočišča otoške države
