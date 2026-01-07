  • Delo d.o.o.
OBSOJENI

O prvi dami Francije so trdili, da je moški, in morali na zatožno klop

Sodišče je devet ljudi spoznalo za krive spletnega nadlegovanja Brigitte Macron.
Poročila sta se, ko jih je on štel 30, ona pa 54. FOTO: Gonzalo Fuentes/Reuters
Poročila sta se, ko jih je on štel 30, ona pa 54. FOTO: Gonzalo Fuentes/Reuters
S. N.
 7. 1. 2026 | 06:50
2:14
A+A-

Pariško sodišče je deset ljudi spoznalo za krive spletnega nadlegovanja Brigitte Macron. O njej so na družbenih omrežjih objavljali zlonamerne komentarje, v katerih so lažno trdili, da je prva dama Francije moški. Sodišče je obsodilo osem moških in dve ženski, stare med 41 in 60 leti. Med njimi so učitelj športne vzgoje, lastnik galerije in publicist. V ponedeljek so jim na sodišču prisodili različne kazni od obveznega izobraževanja o spletnem nasilju do osemmesečne pogojne zaporne kazni. Pariško sodišče je vse obdolžence spoznalo za krive ustvarjanja ali širjenja zlonamernih komentarjev o spolu in spolni usmerjenosti francoske prve dame, poroča Guardian. Trdili so, da se je rodila kot moški, nekateri pa so jo obtožili tudi pedofilije. Z možem Emmanuelom Macronom sta se namreč spoznala, ko je bil še dijak; ona je takrat poučevala francoščino na jezuitski srednji šoli v Amiensu, ki jo je obiskoval. Brigitte Macron ima iz prvega zakona tri otroke, z možem sta se ločila leta 2006. Z zdajšnjim francoskim predsednikom sta se poročila leto zatem, ko je bil star 30 let, ona pa 54.

Vrstniki jim pravijo, da njihova babica laže in da bi jo morali klicati dedek.

Hči Brigitte Macron in odvetnica Tiphaine Auzière je na sodišču dejala, da so lažne trditve o spolu francoske prve dame poslabšale kakovost njenega življenja. Vsak dan jo namreč skrbi, kaj bo oblekla in kako bo stala, da ne bi bila podobna moškemu. Prav tako se ji je poslabšalo zdravje, saj jo vsak teden sprašujejo o domnevah o njenem spolu. »Tudi njeni vnuki slišijo govorice. Vrstniki jim pravijo, da njihova babica laže in da bi jo morali klicati dedek,« je Tiphaine Auzière med drugim dejala na sodišču. Macronova je večer pred uradno razsodbo za TF1 dejala, da se bo še naprej borila proti spletnemu nasilju, s čimer bo zgled mladim, ki jih ustrahujejo na spletu.

O Brigitte Macron so zlonamerno pisali neresnice. FOTO: Marin Ludovic/Afp
O Brigitte Macron so zlonamerno pisali neresnice. FOTO: Marin Ludovic/Afp

