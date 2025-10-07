Ob obali Floride našli španski zaklad

Ob obali Floride so našli dolgo izgubljeni španski zaklad, vreden približno milijon dolarjev (856.000 evrov). Ekipa različnih strokovnjakov je v vodnem območju, znanem tudi kot Obala zakladov, našla več kot tisoč srebrnikov in zlatnikov. Kakor domnevajo, so bili kovanci izdelani v španskih kolonijah v sedanji Boliviji, Mehiki in Peruju. Leta 1715 so jih s floto, ki je prevažala tudi dragulje, poslali proti Španiji, vendar je ladje uničil strašen orkan.

Floto je sestavljalo 12 španskih ladij, ki so konec julija 1715 odplule s Kube, naložene z zlatom, srebrom in drugimi zakladi iz kolonij. A le nekaj dni po začetku plovbe je naletela na močan orkan ob obali Floride, ki je razbil 11 ladij, njihov tovor pa raztresel vzdolž obale. Zgodovinarji ocenjujejo, da je nevihta pogoltnila dragocenosti, ki bi bile danes vredne do 400 milijonov dolarjev (342 milijonov evrov), in odnesla življenja več sto mornarjev. Čeprav so bili deli tovora rešeni v desetletjih po tragediji, pa je večina zaklada več kot tri stoletja ostala na oceanskem dnu.

To ni prvo takšno odkritje ob Obali zakladov, saj so licencirani raziskovalci v zadnjih letih že večkrat našli zlate kovance, skupaj vredne več milijonov evrov. Posebnost najnovejše najdbe je v tem, da so na nekaterih kovancih še vedno vidni datumi in oznake kovnice, kar je izjemno dragocen podatek za zgodovinarje. Sal Guttoso iz podjetja Queen Jewels, ki je našlo zaklad, je povedal: »To je več kot le odkritje samega zaklada. Vsak kovanec predstavlja delček zgodovine in govori o ljudeh, ki so živeli, delali in pluli v zlati dobi španskega imperija. Najti tisoč kovancev v enem samem potopu je izjemno redko.«

Floridski zakoni določajo, da tovrstni najdeni zakladi pripadajo državi, poleg tega pa mora petina zgodovinskih artefaktov ostati v javni lasti – bodisi za raziskave bodisi za razstavljanje. Najdene kovance bodo skrbno konzervirali, preden jih bodo razstavili za širšo javnost.