  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
KAOS NA KANARSKIH OTOKIH

Ob prihodu neurja otok Tenerife pobelil sneg, oblasti aktivirale načrt za izredne razmere (VIDEO)

Do nedelje se bodo po pričakovanjih vremenske razmere umirile, plohe pa je pričakovati do sredine tedna.
FOTO: X, zaslonski posnetek
STA, A. G.
 20. 3. 2026 | 18:03
1:43
A+A-

Na španskem turističnem otoku Tenerife so oblasti aktivirale načrt za izredne razmere, saj je neurje Therese na Kanarske otoke prinesla mokro, vetrovno in zimsko vreme. Odpovedali so dogodke na prostem, zaprli ceste in odpovedali nekatere lete, medtem ko je na višavju v osrednjem delu otoka, v okolici vulkana Teide, že zapadlo precej snega. Sneg je pobelil območje okoli 3718 metrov visokega vulkana Teide, ki je najvišja gora v Španiji, višja od katerekoli gore v Pirenejih.

Rumeno vremensko opozorilo za ta največji kanarski otok sicer velja tudi za soboto, saj pričakujejo, da bi močno deževje lahko povzročilo poplave, veter s hitrostjo do 100 kilometrov na uro in razburkano morje pa prineslo dodatne težave. Španska meteorološka agencija Aemet na močan veter opozarja predvsem na severu otoka, na južnem delu pa na močan dež, ki bi lahko povzročil poplave, sprožal zemeljske plazove in povzročal motnje v prometu.

Oblasti so domačine in turiste pozvale, naj bodo previdni in se ne odpravijo na pot, če ni nujno. Pripravili so zaklonišča in zaprli ceste do nacionalnega parka Teide. Tudi za druge bližnje otoke, kot sta Gran Canaria in La Gomera, velja opozorilo pred močnim dežjem in vetrom, medtem ko bi La Palmo in El Hierro lahko prizadeli do šest metrov visoki valovi. Do nedelje se bodo po pričakovanjih vremenske razmere umirile, plohe pa je pričakovati do sredine tedna.

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Razno
TOPLOTNE ČRPALKE

Serviser opozarja: nekatere napake lahko podvojijo porabo

Toplotne črpalke so v zadnjih letih postale ena najpogostejših rešitev za ogrevanje slovenskih domov.
17. 3. 2026 | 13:59
Promo
Novice  |  Slovenija
REZULTATI

Kakšen je recept za vrhunskost v športu

Šport danes povezuje talent, poslovne modele, tehnologijo in vrednote, zato postaja pomemben del gospodarstva in družbenega razvoja.
19. 3. 2026 | 07:30
PremiumPromo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZVIN GLEŽNJA

Zakaj se pogosta športna poškodba velikokrat ponovi?

Samo en nepazljiv korak ali neroden gib je dovolj, da utrpite zvin gležnja. A na srečo obstajajo rešitve in poti do popolnega okrevanja.
17. 3. 2026 | 08:16
Novice  |  Slovenija
MOBILNE TEHNOLOGIJE 2026

Kdo bo vodil digitalni svet?

Nova Delova kampanja razkriva, kako umetna inteligenca, podatki in mobilnost na novo določajo zmagovalce v gospodarstvu in geopolitiki.
20. 3. 2026 | 08:00
TOPLOTNE ČRPALKE

Serviser opozarja: nekatere napake lahko podvojijo porabo

Toplotne črpalke so v zadnjih letih postale ena najpogostejših rešitev za ogrevanje slovenskih domov.
17. 3. 2026 | 13:59
Novice  |  Slovenija
REZULTATI

Kakšen je recept za vrhunskost v športu

Šport danes povezuje talent, poslovne modele, tehnologijo in vrednote, zato postaja pomemben del gospodarstva in družbenega razvoja.
19. 3. 2026 | 07:30
PremiumPromo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZVIN GLEŽNJA

Zakaj se pogosta športna poškodba velikokrat ponovi?

Samo en nepazljiv korak ali neroden gib je dovolj, da utrpite zvin gležnja. A na srečo obstajajo rešitve in poti do popolnega okrevanja.
17. 3. 2026 | 08:16
Novice  |  Slovenija
MOBILNE TEHNOLOGIJE 2026

Kdo bo vodil digitalni svet?

Nova Delova kampanja razkriva, kako umetna inteligenca, podatki in mobilnost na novo določajo zmagovalce v gospodarstvu in geopolitiki.
20. 3. 2026 | 08:00
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki