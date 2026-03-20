Ob prihodu neurja otok Tenerife pobelil sneg, oblasti aktivirale načrt za izredne razmere (VIDEO)

Na španskem turističnem otoku Tenerife so oblasti aktivirale načrt za izredne razmere, saj je neurje Therese na Kanarske otoke prinesla mokro, vetrovno in zimsko vreme. Odpovedali so dogodke na prostem, zaprli ceste in odpovedali nekatere lete, medtem ko je na višavju v osrednjem delu otoka, v okolici vulkana Teide, že zapadlo precej snega. Sneg je pobelil območje okoli 3718 metrov visokega vulkana Teide, ki je najvišja gora v Španiji, višja od katerekoli gore v Pirenejih.

Rumeno vremensko opozorilo za ta največji kanarski otok sicer velja tudi za soboto, saj pričakujejo, da bi močno deževje lahko povzročilo poplave, veter s hitrostjo do 100 kilometrov na uro in razburkano morje pa prineslo dodatne težave. Španska meteorološka agencija Aemet na močan veter opozarja predvsem na severu otoka, na južnem delu pa na močan dež, ki bi lahko povzročil poplave, sprožal zemeljske plazove in povzročal motnje v prometu.

Oblasti so domačine in turiste pozvale, naj bodo previdni in se ne odpravijo na pot, če ni nujno. Pripravili so zaklonišča in zaprli ceste do nacionalnega parka Teide. Tudi za druge bližnje otoke, kot sta Gran Canaria in La Gomera, velja opozorilo pred močnim dežjem in vetrom, medtem ko bi La Palmo in El Hierro lahko prizadeli do šest metrov visoki valovi. Do nedelje se bodo po pričakovanjih vremenske razmere umirile, plohe pa je pričakovati do sredine tedna.