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Obiskovalci tega kraja so lahko občudovali električno modro morje (FOTO)

Svetlobni pojav s kemično reakcijo povzročajo živa bitja.
Morske iskrnice najdemo tudi v slovenskem morju. FOTO: Facebook
Morske iskrnice najdemo tudi v slovenskem morju. FOTO: Facebook
G. S.
 1. 7. 2026 | 23:15
1:49
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Električno modri valovi so v soboto presenetili, a tudi navdušili obiskovalce rta Penmon Point na otoku Anglesey na severozahodu Walesu. Gre za bioluminiscenco, svetlobni pojav, ki ga s kemično reakcijo povzročajo živa bitja. Modre valove v Walesu povzročajo drobni organizmi – morske iskrnice (Noctiluca scintillans), ki plavajo v morju in oddajo svetlobo, če jih zmotijo valovi, tokovi ali gibanje plovil in plavalcev. Znanstveniki menijo, da bioluminiscenca morski iskrnici pomaga odvračati plenilce ali privabiti njihove naravne sovražnike. Ponoči sijejo modro, lahko pa tudi »zacvetijo« in morje obarvajo oranžno.

Cvetenje morja

Morske iskrnice lahko najdemo po vsem svetu, tudi v slovenskem Jadranskem morju. Plavajo v površinskih plasteh morja in se prehranjujejo z drugimi mikroskopskimi organizmi. Ob ugodnih razmerah se lahko zelo namnožijo ter sprožijo tako imenovano cvetenje morja, zaradi česar je voda lahko rdečkasto ali oranžno obarvana.

Fotografije nočnega pojava v Walesu so pritegnile pozornost britanskih medijev. Kot je poročal BBC, so nekateri ljubiteljski in profesionalni fotografi prepotovali tudi po več sto kilometrov, da bi posneli pojav. Kot je povedal Paul Joels, ki se je v Wales odpravil iz grofije Nottinghamshire, ga imajo nekateri za norega, ker se je podal na skoraj 300 kilometrov dolgo pot, samo zato, da bi ujel modre valove. »To je vrsta fotografije, ki jo resnično obožujem in v njej uživam – ne le bioluminiscenca, temveč nočna fotografija nasploh,« je pojasnil.

Kot je povedal Paul Joels, se je bilo vredno peljati 300 kilometrov daleč za posnetek čudovitega naravnega pojava. FOTO: Paul Joels/Instagram
Kot je povedal Paul Joels, se je bilo vredno peljati 300 kilometrov daleč za posnetek čudovitega naravnega pojava. FOTO: Paul Joels/Instagram

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