Objavili rezultate Trumpovega pregleda, to o njegovem zdravju pravi zdravnik

Zdravnik ameriškega predsednika Donalda Trumpa je v petek po rednem polletnem zdravniškem pregledu, ki ga je Trump opravil pred dnevi, zagotovil, da je ta odličnega zdravja in popolnoma sposoben opravljati svojo funkcijo, poročajo ameriški mediji in tuje tiskovne agencije. »Predsednik Trump ostaja odličnega zdravja in izkazuje močno srčno, pljučno, nevrološko in nasploh fizično funkcijo,« je v sporočilu, ki ga je objavila Bela hiša, zapisal Trumpov zdravnik Sean Barbabella.

Dopis na treh straneh ponuja vpogled v ključne ugotovitve pregleda in diagnostičnega testiranja, pri čemer Barbabella zaključi, da je Trump »popolnoma sposoben opravljanja vseh dolžnosti vrhovnega poveljnika in voditelja države«.

Njegovo kardiovaskularno starost zdravnik ocenjuje kot 14 let nižjo od dejanske starosti. Trump bo sicer sredi junija dopolnil 80 let. Pri oceni kognitivnih sposobnosti je predsednik ZDA dobil vse točke. »Podani so bili nasveti za preventivo, vključno z usmeritvami glede diete, priporočili za nizke odmerke aspirina, okrepljeno telesno dejavnostjo in nadaljnjo izgubo teže,« navaja.

Ugibanja so sprožile zlasti fotografije zatečenih gležnjev

Glede na ugotovitve Trump, ki je visok 191 centimetrov, tehta 108 kilogramov, kar je približno šest kilogramov več kot na pregledu aprila lani. Ameriški predsednik je pregled v vojaški bolnišnici Walter Reed opravil v začetku tedna in sporočil, da je bil z njim zadovoljen. Njegovi zdravniki so že doslej poročali, da je povsem zdrav, v javnosti pa se kljub temu pojavljajo vprašanja o njegovem telesnem in duševnem zdravju.

Ugibanja so sprožile zlasti fotografije zatečenih gležnjev, modric na rokah in pogosto dremanje na javnih dogodkih, skrbijo pa tudi nenavadne objave na njegovem omrežju Truth Social preko noči. Zdravnik je po zadnjem pregledu modrice na rokah opisal kot posledico pogostega rokovanja in jemanja aspirina.