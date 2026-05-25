Objavili tajne dokumente o NLP-jih: zapisi o nenavadnih srečanjih, ki so bili dolgo skriti

Po desetletje dolgi pravni vojni je Agencija za nacionalno varnost (NSA) po pritožbi neprofitne organizacije Fundacije za razkritje (Disclosure Foundation) na podlagi zakona o svobodi informacij objavila na stotine strani zgodovinskih zapisov, povezanih z neznanimi letečimi predmeti (NLP) oziroma kot jim pravijo Neidentificirani anomalni pojavi. Mnogi zapisi so bili prej označeni kot 'Strogo tajno Umbra', kar je ena najvišjih oznak tajnosti, povezanih z obveščevalnimi podatki.

Fundacija za razkritje je ameriško vlado prisilila, da je objavila 334 strani obveščevalnih poročil NSA. V njih so poročila o radarskem sledenju, ki so osredotočena na vojaška in obveščevalna sporočila o tem, kaj se je prikazovalo na zaslonih po vsem svetu med hladno vojno, to je med letoma 1947 in 1991.

Skica, narisana po poročilih očividcev o elipsoidnem kovinskem predmetu, ki so ga videli septembra 2023 in ki je del razkritih tajnih dokumentov.

Čeprav so datoteke močno zakrite, je v enem od gradiv podrobno opisano, kako je bilo 13 lovskih letal poslanih v lov na en sam NLP, ki ga je opazil vojaški radar. V več deset drugih incidentov so bila vpletena sovjetska lovska letala MIG, ki so zasledovala roje neznanih predmetov. Spet drugo srečanje je razkrilo, kako so priče videle svetleč NLP v obliki zvezde, ki se je premikal gor in dol z veliko hitrostjo in kazal sposobnosti, zaradi katerih je bilo »nemogoče, da bi bilo letalo«.

Nova zbirka obveščevalnih poročil je razkrila, da so vojaški radarski častniki neznano dolgo redno sledili predmetom, opisanim kot zvezdaste, diskaste, krogle, svetle krogle in celo cepelin ali v obliki cigare. V enem od zadnjih objavljenih poročil so priče videle »podolgovato ognjeno kroglo«, ki se je premikala v daljavi, preden se je razdelila na tri ločene »ognjene krogle«. Spet drugje je opisan objekt, ki je bil videti »kot velika zvezda«, za katerega so priče razkrile, da se je »premikal gor in dol z veliko hitrostjo in na zelo visoki višini«. Poročilo o objektu v obliki zvezde je bilo podobno nedavno objavljenemu videoposnetku Pentagona, ki je 2013. na radarskih slikah ujel osemkraki objekt.

Med misijo Apollo 17 leta 1972 so se prikazali neznani predmeti – tri pike znotraj rumenega okvirja.

Vsi ti razkriti dokumenti so bili skriti pred javnostjo in se z njimi ni nihče ukvarjal izven NSA, dokler te ni leta 1980 neka državljanska skupina tožila in zahtevala, da vlada razkrije, kaj vse je izvedela o nezemeljskem življenju od konca druge svetovne vojne naprej. ​Hunt Willis, glavni pravni direktor fundacije Disclosure Foundation, pravi, da se fundacija sedaj bori za to, da se vseh 334 strani neredigira, tako da bi se javno razkrilo manjkajoče informacije o tem, kje in kdaj so se ti dogodki zgodili.