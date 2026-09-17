Objavljena prva napoved sneženja: El Niño bi lahko bil najmočnejši v zgodovini

Nad Tihim oceanom se krepi El Niño, ki nastane, ko se osrednji in vzhodni del tropskega Tihega oceana segrejeta bolj kot običajno. Čeprav se dogaja tisoče kilometrov stran od Evrope, lahko spremeni razporeditev zračnih tokov, poti ciklonov in količino padavin na različnih delih sveta, zato zna močno vplivati na letošnjo zimo pri nas.

Ameriški center za podnebne napovedi NOAA ocenjuje, da obstaja velika verjetnost, da bo El Niño jeseni in pozimi dosegel zelo visoko intenzivnost, nekateri modeli pa nakazujejo celo možnost enega najmočnejših dogodkov v obdobju sodobnih meritev.

Kaj to pomeni za Evropo?

Prve sezonske napovedi za zimo 2026/27 trenutno kažejo na precej skromno snežno sezono v večjem delu celine. Model Evropskega centra za srednjeročne vremenske napovedi ECMWF za številna nižinska območja napoveduje manj snega od dolgoletnega povprečja, nekaj možnosti zanj bo seveda predvsem v Alpah ter na severu in severovzhodu Evrope.

Razlog naj bi bil pogostejši dotok milejšega zraka z Atlantika. To ne pomeni nujno, da bo padavin manj, ampak da bodo temperature v nižinah pogosto previsoke, da bi iz dežja nastajal sneg. Februarja pa naj bi bilo v vsakem primeru že vsega konec.Snežna meja bi bila ob pogostem dotoku milejšega zraka višje kot običajno, zato bi bila razlika med dolinami in visokogorjem lahko precej izrazita. Medtem ko bi nižine ostale zelene in mokre, bi lahko višji deli Alp še vedno dobivali povsem spodobne količine snega.

Tudi močan El Niño Evropi sicer ne more zagotovo »izključiti« prave zime. Položaj polarnega vrtinca, dogajanje v stratosferi in spremembe nad severnim Atlantikom lahko za nekaj dni ali tednov popolnoma spremenijo vremensko sliko. Zato lahko tudi v nadpovprečno topli zimi pride do obilnega sneženja, ledenih dni ali izrazitega mraza. A trenutne sezonske napovedi takšnih razmer ne kažejo kot prevladujoč vzorec. Ker gre za napoved več mesecev vnaprej, meteorologi opozarjajo, da gre predvsem za splošni sezonski trend. Natančneje bo mogoče oceniti, kakšna bo zima v Sloveniji in širši regiji, šele v naslednjem mesecu.