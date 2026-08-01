Objavljene nove prognostične karte: Prihajajo skrajne spremembe, prihodnji meseci bodo nenavadni

V tropskem delu Tihega oceana se hitro razvija močan El Niño, njegovi vplivi na ozračje pa so že opazni. Najnovejši podatki o stanju oceanov in vremenske napovedi kažejo, da bi lahko pojav konec jeseni in v začetku zime 2026/2027 dosegel rekordno intenzivnost ter močno vplival na globalno kroženje zraka, povzema Jutarnji List.

Že julija so se nad Združenimi državami Amerike in Kanado oblikovali vzorci zračnega tlaka in temperatur, ki so zelo podobni tistim ob preteklih močnih pojavih El Niña. Napoved za avgust razkriva naslednjo razvojno fazo, saj vse izrazitejše dogajanje nad Tihim oceanom začenja preoblikovati zračni stržen, torej pas zelo močnih vetrov visoko v ozračju, ter širiti svoj vpliv proti jeseni in zimi.

Trenutna analiza oceanov kaže izrazit pozitiven temperaturni odklon na glavnih območjih ENSO (skupno ime za naravno nihanje temperatur morja in zračnega tlaka v tropskem delu Tihega oceana. Vključuje toplo fazo El Niño, hladno fazo La Niña in nevtralno obdobje, ki ponekod dosega ali celo presega pet stopinj Celzija nad dolgoletnim povprečjem, op.p.). Pri pojavu El Niño je temperaturni odklon običajno izrazitejši v vzhodnih predelih Tihega oceana, vendar se sedanji pojav v primerjavi s preteklimi epizodami tako imenovanega super El Niña razvija nenavadno hitro.

Podnebni model NCEP CFSv2 (ameriški Nacionalni center za okoljske napovedi, CFSv2 pa njegov računalniški model, namenjen dolgoročnemu napovedovanju razvoja oceanov, ozračja in podnebja,op.p.) napoveduje skrajne vrednosti, ki bodo presegle prag super El Niña, določen pri dveh stopinjah Celzija nad povprečjem, ter bi lahko dosegle odklon, večji od treh stopinj. Uradne napovedi ameriškega centra NOAA CPC kažejo veliko verjetnost zelo močnega pojava, ki bi lahko vrhunec dosegel konec jeseni in v začetku zime, piše Severe Weather Europe.

Takšen razvoj se ni začel nenadoma

Zahodni vetrovi so spodbudili nastanek velike podpovršinske tople anomalije, imenovane Kelvinov val. Gre za obsežno območje nenavadno tople vode pod gladino, ki se pomika čez Tihi ocean in se postopoma dviga proti površju. S tem dodatno segreva površinske plasti morja in prispeva k oblikovanju super El Niña.

Močan ali skrajno izrazit El Niño povzroča znižanje zračnega tlaka nad osrednjim in vzhodnim tropskim delom Tihega oceana ter območje visokega zračnega tlaka nad njegovim zahodnim delom. To pomembno vpliva na tropske padavine in razporeditev zračnega tlaka, učinki pa se nato prenašajo proti zmernim geografskim širinam in v globalni vremenski sistem.

Napovedi za avgust kažejo vztrajno območje dviganja zraka nad osrednjim in vzhodnim Tihim oceanom ter spuščanja zraka nad Indijskim oceanom. Znanstveniki ta pojav imenujejo stacionarni atmosferski val. Gre za obsežen in razmeroma obstojen vzorec zračnega tlaka in gibanja zraka, ki lahko dalj časa vpliva na vreme na zelo oddaljenih območjih.

Za Združene države Amerike in Kanado začetek avgusta prinaša greben visokega zračnega tlaka nad zahodnimi in osrednjimi območji, medtem ko se nad južno Kanado in vzhodom ZDA kaže težnja k nižjemu zračnemu tlaku. Greben visokega zračnega tlaka je podolgovato območje stabilnejšega zraka, ki običajno prinaša bolj suho, jasno in toplo vreme. Temperature naj bi bile v osrednjih in zahodnih delih ZDA nadpovprečne, na vzhodu pa povprečne ali nekoliko nižje od običajnih. Pozneje v mesecu naj bi se vremenski vzorec približal značilnemu vplivu El Niña. Nad vzhodnimi območji naj bi prevladoval nižji zračni tlak, kar bi na vzhodu ZDA in Kanade prineslo povprečne ali podpovprečne temperature, proti zahodu pa toplejše vreme.

Manj padavin od dolgoletnega povprečja pričakujejo v južnem in osrednjem delu ZDA, na severu ameriškega Srednjega zahoda ter v delih pacifiškega severozahoda. Več dežja naj bi padlo na severovzhodu in jugovzhodu Kanade. V Evropi se vpliv El Niña pokaže z zamikom. V prvi tretjini avgusta naj bi na severu prevladovalo območje nizkega zračnega tlaka, nad osrednjimi, južnimi in jugovzhodnimi deli Evrope pa visok zračni tlak. To bo večjemu delu celine prineslo toplejše in bolj suho vreme.

V drugi polovici meseca naj bi se območje visokega zračnega tlaka pomaknilo nekoliko bolj proti vzhodu, območje nizkega zračnega tlaka pa bi se spustilo južneje. Zaradi tega se bodo temperature na zahodu in v osrednjem delu Evrope približale dolgoletnemu povprečju, medtem ko bo sever ostal hladnejši. Evropa je bolj oddaljena od neposrednega vpliva El Niña, zato naj bi se njegovi izrazitejši učinki pokazali šele jeseni in pozimi.

Jeseni in pozimi pa je pričakovati še izrazitejše spremembe

Razvoj v letu 2026 kaže, da bi lahko šlo za enega najmočnejših pojavov super El Niña v zgodovini meritev. Njegov vpliv že oblikuje poletne vremenske vzorce, jeseni in pozimi pa je pričakovati še izrazitejše spremembe globalnega kroženja ozračja ter morebitne skrajnejše vremenske dogodke v Severni Ameriki in Evropi.