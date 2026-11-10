Objavljene prve fotografije brata Viktorja Orbána po aretaciji: policija razkrila podrobnosti akcije (VIDEO)

Na Madžarskem so objavili prve fotografije Árona Orbána, mlajšega brata nekdanjega madžarskega premierja Viktorja Orbána, po aretaciji zaradi suma tihotapljenja ljudi. Fotografirali so ga na zadnjem sedežu policijskega vozila, policija pa je objavila tudi posnetke obsežne preiskovalne akcije. Madžarski Nacionalni preiskovalni urad (NNI) in madžarski Nacionalni urad za vračilo in zaščito premoženja (NVVH) sta v ponedeljek izvedla skupno preiskovalno akcijo. Aretacije in hišne preiskave so potekale na štirih lokacijah na območju Budimpešte ter mest Fót in Dunakeszi. Po ugotovitvah preiskovalcev naj bi štiri aretirane osebe, med njimi tudi Áron Orbán, leta 2024 pomagale vietnamskim državljanom pri odhodu v zahodno Evropo.

Fotoreporter madžarskega medija HVG je Orbána fotografiral na zadnjem sedežu policijskega vozila. Osumljence so do pripora pripeljali pripadniki posebne policijske enote s tremi minibusi. Kot je sporočila policija, naj bi osumljenci sodelovali pri pridobivanju vizumov na madžarskih diplomatskih predstavništvih v Vietnamu. Za vsako osebo naj bi zaračunavali tako imenovano pristojbino za posredovanje, denar pa si nato razdelili.

FOTO: X, zaslonski posnetek

Kot namen kratkotrajnega bivanja na Madžarskem so navajali tako imenovano mikroizobraževanje. Nekateri posamezniki so se tečaja sicer udeležili, vendar tudi ti države niso zapustili v času veljavnosti vizuma. Večina migrantov pa se izobraževanja sploh ni udeležila, čeprav so vstopili na madžarsko ozemlje. Po doslej zbranih podatkih naj bi bil končni cilj vseh odhod v zahodno Evropo, kjer so iskali boljše življenje. Četverica osumljencev naj bi pri tem pomagala več kot sto vietnamskim državljanom. Preiskovalci so zasegli vse predmete, dokumente in elektronske podatke, ki bi lahko služili kot dokazno gradivo.

Viktor Orbán ostro kritiziral preiskavo in napadel Pétra Magyara

Nekdanji madžarski premier Viktor Orbán je preiskavo proti svojemu bratu ostro kritiziral. Prepričan je, da gre za politično obračunavanje, katerega cilj naj bi bil odstraniti političnega nasprotnika. »Cilj te umazane igre je odstraniti političnega nasprotnika in vzpostaviti enostrankarski sistem. Tarča sem jaz, moj brat pa je zgolj kmet na šahovnici,« je sporočil Orbán.

Vlado aktualnega madžarskega premierja Pétra Magyara je obtožil, da želi s preiskavo preusmeriti pozornost javnosti od sporne objave zgodovinskih dosjejev komunistične tajne policije prejšnji teden.

»Danes bi morala vlada pred odborom za nacionalno varnost odgovarjati za svoje ravnanje z arhivi tajne policije iz komunističnega obdobja. Toda namesto da bi se soočila z nadzorom, se poslužuje političnega preganjanja, da bi preusmerila pozornost. To, kar se dogaja na Madžarskem, ni pozivanje k odgovornosti. Gre za politični lov na čarovnice,« je Viktor Orbán zapisal na družbenem omrežju X, poroča Dnevnik.hr.