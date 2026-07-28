Objavljeni dramatični prizori iz Japonske po hudem potresu (FOTO in VIDEO)

Na Japonskem po današnjem potresu z magnitudo 7,1 še ocenjujejo obseg materialne škode, je dejala premierka Sanae Takaichi in dodala, da so dobili informacije, da je bilo več ljudi poškodovanih. Po poročanju japonskih medijev je v zrušenju hiše umrla ena oseba, več deset ljudi pa še vedno pogrešajo, povzema francoska tiskovna agencija AFP. Premierka Takaichi je v objavi na omrežju X zapisala, da so bile »doslej potrjene človeške žrtve, zrušenja stavb, poškodbe cest, požari in druga škoda«. Ob tem je izrazila sožalje vsem, ki jih je prizadela ta nesreča.

Jug Japonske je danes stresel potres, ki je imel po podatkih meteorološke agencije JMA magnitudo 7,1. Žarišče potresa je bilo v prefekturi Kumamoto na otoku Kjušu, na globini deset kilometrov pod površjem. Sledilo je več popotresnih sunkov. Japonska komercialna televizija TBS je poročala, da obstaja bojazen, da je več ljudi umrlo v nakupovalnem središču Aeon Mall v mestu Kashima v prefekturi Kumamoto, ki je bilo poškodovano v potresu. Policija navedb o smrtnih žrtvah za zdaj še ni potrdila, navaja AFP. Gasilci so sporočili, da je bilo več ljudi ujetih v nakupovalnem središču, potem ko se je zrušilo drugo nadstropje.

Javna televizija NHK je ob sklicevanju na policijske vire poročala, da doslej niso uspeli vzpostaviti stika z 20 do 30 zaposlenimi v nakupovalnem središču. Po navedbah japonskega medija Kyodo News so štiri ljudi odpeljali v bolnišnico, vsi so bili pri zavesti, povzema AFP.

Nakupovalno središče Aeon Mall. FOTO: Kyodo Via Reuters

Kyodo News poroča še, da je ena oseba umrla, ko se je zaradi potresa porušila hiša. Več ljudi naj bi pogrešali tudi na območju tovarne papirja v mestu Yatsushiro, kjer se je porušil del industrijskega dimnika.

Sprejeli številne poškodovane

Dve bolnišnici sta sporočili, da je vsaka sprejela najmanj 50 ranjenih oseb, dodaja NHK. »Ljudje prihajajo z opeklinami in zlomi, ker so bili zaradi potresa ujeti pod predmeti, reševalna vozila pa nenehno dovažajo poškodovane,« je dejal vir iz ene od bolnišnic, ki se prav tako sooča s težavami zaradi uhajanja vode in izpadov elektrike. Še deset ljudi je bilo po poročanju NHK poškodovanih v domu za starejše občane. Japonski mediji so poročali, da so po potresu zaprte številne ceste, v regiji Kumamoto so bile prekinjene nekatere železniške povezave. Zaprto je bilo tudi letališče, ki so ga zvečer po lokalnem času ponovno odprli. Vojska je mobilizirala 3600 pripadnikov za operacije pomoči ob nesrečah in poslala 20 letal, da iz zraka ocenijo škodo, je dejal obrambni minister.

Močna potresa z magnitudama 6,5 in 7,3 sta prefekturo Kumamoto prizadela že leta 2016 in skupaj s popotresnimi sunki zahtevala več kot 270 smrtnih žrtev, poškodovanih je bilo več kot 2800 ljudi.