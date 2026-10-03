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DRAMA NA LETU IZ DUBAIJA V TEL AVIV

Objavljeni novi podatki o kopilotu, ki je napadel kapitana: preiskujejo tudi njegove objave (VIDEO)

Preiskava incidenta na letu FZ1073 se nadaljuje, oblasti pa preverjajo tudi preteklost omanskega kopilota in njegove objave na družbenih omrežjih.
FOTO: Ammar Awad Reuters
FOTO: Ammar Awad Reuters
A. G.
 3. 10. 2026 | 12:15
 3. 10. 2026 | 12:15
8:07
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Kopilot na letalu družbe Flydubai je načrtoval teroristično dejanje, je danes sporočilo tožilstvo v Združenih arabskih emiratih, ki preiskuje sredin incident na poletu iz Dubaja v Tel Aviv, poroča STA. Preiskava je pokazala, da je kopilot kapitana napadel s sekiro, ki je v pilotski kabini za nujne primere, ter skušal prevzeti nadzor nad letalom. Tožilec Hamad Saif al Šamsi je povedal, da je preiskava o letu FZ1073 razkrila, da je »kopilot začel izvajati teroristično dejanje«. Dodal je, da bodo z nadaljnjo preiskavo skušali ugotoviti okoliščine incidenta in motiv napadalca, analizirali bodo materialne in digitalne dokaze, poroča francoska tiskovna agencija AFP, ki povzema savdske medije. Sekira je sicer predpisan del opreme pilotske kabine za nujne primere.

Incident se je zgodil 30. septembra na letu družbe Flaydubai v Tel Aviv, na katerem je bilo 174 ljudi, v glavnem izraelskih državljanov. Kopilot, državljan Omana, je napadel indijskega kapitana in ga poškodoval. Potnikom je uspelo vdreti v pilotsko kabino in onesposobiti kopilota, rezervni pilot družbe Flydubai, ki je bil na krovu, je nato prevzel pilotiranje in letalo je pristalo v Savdski Arabiji. Mediji poročajo, da kopilot zaradi radikalnih stališč v Omanu ni imel dovoljenja za letenje.

Kopilota naj bi zaradi radikalnih stališč že prej umaknili

Kot poroča hrvaški Dnevnik.hr, se kopilot imenuje Hamam al-Hammami, njegovo identiteto pa so objavili tudi savdski državni mediji. Državljan Omana je bil po navedbah virov že lani umaknjen z nekdanjega delovnega mesta pri omanski nacionalni letalski družbi zaradi zaskrbljenosti glede njegovih ekstremističnih stališč. Al-Hammami se je rodil v Združenih arabskih emiratih. Njegov oče je Omanec, mati pa Sirijka, nekaj let pa je živel v ZAE. Na profilu LinkedIn z njegovim imenom je pisalo, da je sedem let delal pri družbi Oman Air, ki jo je zapustil februarja 2025. Junija istega leta se je zaposlil pri Royal Air Maroc, od koder je odšel januarja 2026. Na profilu ni bilo navedeno, da dela pri Flydubaiju.

Eden od virov je za Dnevnik.hr potrdil, da profil pripada pilotu Flydubaija, ki je sodeloval v sredinem incidentu. Profil je bil medtem izbrisan. Drug vir, diplomat iz regije, je za CNN povedal, da je bil osumljenec zaradi zaskrbljenosti glede njegovih radikalnih stališč umaknjen iz pilotskega usposabljanja in premeščen na drugo delovno mesto pri omanski nacionalni letalski družbi. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je v četrtek dejal, da naj bi bil osumljenec deležen »islamistične radikalne indoktrinacije«. Izraelski predstavnik je povedal, da je al-Hammami pri Flydubaiju delal le osem mesecev. Četrti vir pa je za Dnevnik.hr navedel, da je domnevni napadalec pred tem delal tudi za Royal Air Maroc.

Objavljeni posnetki iz pilotske kabine

Na LinkedInovem profilu sta bili objavljeni le dve objavi, obe v kratkem razmiku v sredo, približno devet ur po incidentu. Ni znano, kdo ju je objavil in ali sta bili vnaprej načrtovani. Prva objava je vsebovala več posnetkov iz pilotske kabine letala Boeing 737 Max. Letalo, ki je bilo po sredinem incidentu preusmerjeno v Savdsko Arabijo, je bil Flydubai 737 Max 8. Na enem od posnetkov, za katerega je CNN z geolokacijo ugotovil, da je nastal na mednarodnem letališču v Dubaju, oseba, ki snema, približa kader letalu izraelske letalske družbe El Al. Na zaslonu v pilotski kabini sta bila vidna številka leta OMA624 in datum 11. oktober 2023. Številka leta ustreza liniji, ki običajno povezuje Dubaj in Muskat, datum pa sovpada z obdobjem, ko je al-Hammami delal pri Oman Air. Na drugih posnetkih so bila vidna še druga letala družbe El Al in letalo izraelske družbe Arkia.

Posnetek se konča s fotografijo Ajmana al-Zavahirija, ki je po smrti Osame bin Ladna vodil Al Kaido, ter fotografijo Humama Halila Abu-Mulala al-Balavija, ki je leta 2009 v samomorilskem napadu ubil devet ljudi, med njimi sedem ameriških agentov in sodelavcev Cie, in je bil povezan z Al Kaido. Druga objava je vsebovala z umetno inteligenco ustvarjeno fotografijo treh najsvetejših islamskih krajev v Meki, Medini in Jeruzalemu, povezanih z neprekinjeno svetlečo potjo. V ozadju je bilo slišati kljubovalno pesem o zavračanju ponižanja, neustrašnosti pred smrtjo in obrambi lastnega dostojanstva.

Na LinkedInovi strani al-Hammamija je bilo navedeno, da je študiral na Buckinghamshire New University v Angliji. Vir z univerze je potrdil, da je moški s tem imenom končal triletni študij na daljavo in leta 2023 diplomiral iz letalskega menedžmenta. Ista posnetka sta bila približno istočasno objavljena tudi na Instagramovem profilu z enakim imenom in fotografijami, preden je bil izbrisan tudi ta profil.

Objave o ženskah in verskih pogledih

CNN je analiziral tudi izbrisani profil al-Hammamija na omrežju X. Po njihovi analizi je bil izrazito veren in mizogin. V izbrisanih objavah je pisal o težavah, s katerimi se je njegova mati srečevala pri iskanju bodoče žene, ki bi sprejela njegove pogoje, med drugim nošenje nikaba oziroma tančice, ki prekriva obraz, ter prenehanje dela po poroki. V eni od objav iz februarja 2022 je pisal, da so vse kandidatke njegove pogoje zavrnile, nato pa naj bi jim njegova mati povedala, da je njen sin pilot, zaradi česar so nenadoma vse pristale.

V objavah je kritiziral tudi delovna okolja, v katerih skupaj delajo moški in ženske, ter trdil, da takšna okolja kvarijo ženske.

Preiskava se nadaljuje

Vse več vprašanj se pojavlja tudi o tem, kako je državljan Omana, države, ki ne priznava Izraela, lahko postal pilot na letu v Tel Aviv, kljub strogim izraelskim varnostnim ukrepom v letalskem prometu. Izraelski predstavnik je v sredo povedal, da več izraelskih agencij, med njimi Šin Bet, Mosad, vojska in ministrstvo za promet, preiskuje, kako je omanski pilot sploh postal član posadke tega leta.

V četrtek je generalni državni tožilec ZAE uvedel preiskavo, ali je bil napad povezan s »terorističnimi dejavnostmi« ter ali je vključeval kakršno koli »predhodno načrtovanje ali usmerjanje«. Oblasti ZAE so pristojne za preiskavo, ker je letalo registrirano v tej državi, njihova zakonodaja pa se uporablja za kazniva dejanja na njihovih letalih tudi takrat, ko se zgodijo zunaj ozemlja države. Netanjahu je v sredo pozno zvečer povedal, da so napadalca zaslišali v Savdski Arabiji, kamor je bilo letalo preusmerjeno, ter da je v preiskavo vključen tudi Izrael. Po njegovih besedah se je o tem pogovarjal s predsednikom ZAE, šejkom Mohamedom bin Zajedom.

Kopilot napadel kapitana

Incident se je zgodil v sredo na letu iz Dubaja v Tel Aviv. Po navedbah Dnevnik.hr je al-Hammami v pilotski kabini napadel glavnega pilota Smita Machchharja in skušal strmoglaviti letalo, na katerem je bilo 174 potnikov, večinoma Izraelcev. Letalo je v samo dveh minutah močno izgubilo višino, posadka pa je oddala mednarodni signal za ugrabitev.

Hudo poškodovani kapitan se je upiral, potniki in kabinsko osebje pa so uspeli vdreti v pilotsko kabino, obvladati al-Hammamija in ga zvezati s kabli ter plastičnimi vezicami. Med potniki sta bila po navedbah Dnevnik.hr po naključju tudi dva izšolana pilota, ki nista bila na dolžnosti. Prevzela sta upravljanje letala in ga varno pristala na savdskem letališču Tabuk.

Pilot Smit Machchhar FOTO: Israel Foreign Ministry Via Reuters
Pilot Smit Machchhar FOTO: Israel Foreign Ministry Via Reuters

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