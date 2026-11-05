Obljubljali so jim poceni vzdrževanje, zdaj pa šok! Računi za servis tudi do 1000 evrov

Električni avtomobili naj bi lastnikom prihranili precej denarja, predvsem pri vzdrževanju. A zdaj prihaja neprijetno presenečenje. Cene servisnih storitev v Nemčiji strmo naraščajo, nekateri lastniki pa morajo za redni servis odšteti celo do 1000 evrov.

Električni avtomobili so dolgo veljali za precej cenejšo izbiro, ko gre za vzdrževanje. Za razliko od bencinskih in dizelskih vozil namreč ne potrebujejo menjave motornega olja, filtrov za olje ali svečk, zaradi regenerativnega zaviranja pa se počasneje obrabljajo tudi zavore. Toda obljube o nizkih stroških se za nekatere lastnike spreminjajo v pravo razočaranje.

Kot poroča Dnevnik.hr, se cene rednih servisov električnih avtomobilov v Nemčiji ponekod gibljejo od 300 pa vse do 1000 evrov. To pomeni, da lahko lastniki za vzdrževanje odštejejo približno toliko kot vozniki avtomobilov z motorji z notranjim zgorevanjem.

Mehaniki zaračunavajo tudi 400 evrov na uro

Za vrtoglave račune pa niso krive pogostejše okvare električnih avtomobilov. Težava se skriva predvsem v cenah servisnih ur, ki so se v zadnjih dveh letih občutno zvišale. Po podatkih nemškega osrednjega združenja avtomobilske obrti (ZDK) urna postavka v posameznih primerih doseže celo 400 evrov.

Kako velike so razlike, kaže primer iz nemške zvezne dežele Spodnja Saška. Tam so v enem od servisov za uro pregleda mehanskih ali električnih sklopov električnega avtomobila zaračunali 212,90 evra, medtem ko je enaka urna postavka za klasični avtomobil znašala 159 evrov. Razlika je torej več kot 30-odstotna.

Dražja so celo ličarska dela. Pri električnih avtomobilih urna postavka znaša 305,83 evra, pri bencinskih pa 279,65 evra.

»Zavajajo kupce!«

Nekateri serviserji višje cene upravičujejo z dragim specializiranim orodjem in dodatnim usposabljanjem zaposlenih za delo z visokonapetostnimi sistemi. Toda vsi v avtomobilski panogi takšnim pojasnilom ne verjamejo.

Wolf Warncke, direktor prodajnega salona električnih vozil koncerna Volkswagen v Nemčiji, je do takšne prakse zelo kritičen. Po njegovem mnenju nekateri serviserji z višjimi urnimi postavkami poskušajo nadomestiti zaslužek, ki so ga nekoč ustvarjali z menjavami motornega olja. Opozoril je, da s takšnim ravnanjem zavajajo kupce.

Podobno razmišlja tudi Thomas Djuren, generalni direktor družbe Kia Deutschland, ki je napovedal resne pogovore s trgovci in serviserji.

Po njegovem mnenju sklicevanje na stroške usposabljanja ni prepričljivo, saj morajo mehaniki svoje znanje nenehno nadgrajevati tudi pri klasičnih avtomobilih. Težava je drugje. Električni avtomobili potrebujejo manj vzdrževalnih posegov, zato imajo servisi manj dela in posledično manj prihodkov. Nekateri nastalo razliko očitno poskušajo nadomestiti z višjimi cenami storitev. Djuren opozarja, da bi se jim takšna poteza lahko maščevala, saj bi se lastniki zaradi previsokih računov začeli izogibati servisnim delavnicam.

Tesla ubrala drugačno pot

Medtem ko imajo številni proizvajalci določene redne servisne intervale, je Tesla ubrala drugačen pristop. Njeni avtomobili nimajo predpisanih fiksnih letnih servisnih pregledov. Proizvajalec med drugim priporoča preverjanje zavorne tekočine vsaka štiri leta, servis klimatske naprave vsakih šest let in menjavo kabinskih filtrov na dve do tri leta. Pri tem jamstvo ostane veljavno tudi, če lastnik določena vzdrževalna opravila opravi sam.