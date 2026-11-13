Oboževalec airbusa s sanjskim domom: kot bi živel nad oblaki

Za nekatere so največja strast avtomobili, za druge ure ali zbirke kovancev. Indijec Arun Rajagopal pa je zaljubljen v letala, še zlasti v orjaški airbus A380. Nad njim je tako navdušen, da si je stanovanje v Dubaju uredil kot najrazkošnejši letalski apartma na svetu.

Koliko ga je nenavadna prenova stala, ni želel razkriti.

Arun, ki se je že v otroških letih navduševal nad velikimi prevoznimi sredstvi, je z letalom A380 poletel že več kot 220-krat, prepotoval dober milijon kilometrov in na krovu preživel okoli 60 dni. Zbirateljsko strast je prenesel tudi v svoj dom, ki je zdaj videti kot zasebni letalski muzej. V njem hrani dele letal, sedeže, varnostne pasove, antene, certifikate s prvih poletov in celo kolo letala, ki ga je predelal v klubsko mizico. Največji podvig pa je bila ureditev dnevnega prostora po zgledu apartmaja The Residence, ki ga je letalska družba Etihad ponujala na svojih letalih A380. Gre za izjemno razkošen zasebni apartma s tremi ločenimi prostori, dnevno sobo, spalnico z zakonsko posteljo in lastno kopalnico s prho. Rajagopal je v njem letel sedemkrat, zato ga je ob pogledu na razstavljeni apartma takoj zamikalo, da bi si doma omislil vsaj njegova sedeža. A so ga prepričali, naj si privošči kar ves dnevni prostor.

Že kot otrok se je navduševal nad velikimi prevoznimi sredstvi.

Strokovnjaki podjetja Wings Craft so ga obnovili, nadomestili manjkajoče dele in prilagodili delovanje za uporabo v stanovanju. Junija 2026 so ga namestili v njegovo stanovanje v sedmem nadstropju, kamor so morali težke sestavne dele prenesti po stopnicah, saj niso bili primerni za dvigalo. Danes ima prostor televizor, osvetlitev, električne senčnike, polnilne priključke in drsna vrata za zasebnost. Rajagopal ga uporablja za počitek, obedovanje, druženje z gosti, pa tudi kot delovno sobo. Koliko ga je nenavadna prenova stala, ni želel razkriti, priznal pa je, da bi za vloženi denar lahko kupil avto. A kot pravi, se pri stvareh, ki mu prinašajo toliko veselja, ne ozira na denar. Zanj A380 ni le letalo, temveč simbol sanj in ambicij. »Če jutri ne bom letel, nič hudega. Lahko poletim kar doma,« se pošali.

Dom si je uredil v slogu airbusa. FOTO: Osebni arhiv