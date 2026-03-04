Obrambni minister razkril: »Iran je poskušal ubiti predsednika. Na koncu se je Trump zadnji smejal« (VIDEO)

Sistemi zračne obrambe zveze Nato so danes prestregli in uničili raketo, izstreljeno iz Irana, ki je proti zračnemu prostoru Turčije letela skozi Irak in Sirijo, so sporočile turške oblasti. Turčija je po incidentu posvarila Teheran pred kakršnimi koli koraki, ki bi lahko vodili v stopnjevanje vojne. Izstrelitev rakete je obsodil tudi Nato.

Ameriški obrambni minister Pete Hegseth je medtem na novinarski konferenci dejal, da so ameriške sile »izsledile in ubile« poveljnika enote, ki je leta 2024 poskušala izvesti atentat na Donalda Trumpa.

»Iran je poskušal ubiti predsednika Trumpa. Na koncu se je predsednik Trump zadnji smejal,« je dodal.

»Tiha smrt« iranske vojne ladje Iransko vojno ladjo, ki se je danes potopila pred obalo Šrilanke v Indijskem oceanu, je napadla in potopila ameriška podmornica, je še sporočil ameriški obrambni minister Pete Hegseth. »Ameriška podmornica je potopila iransko vojno ladjo, ki je mislila, da je varna v mednarodnih vodah,« je dejal Hegseth, ki potopljene ladje sicer ni poimenoval. Napad je opisal za »tiho smrt« in prvo ameriško potopitev sovražnikove ladje od druge svetovne vojne.

Gre za načrt iz leta 2024, ko so zvezni tožilci v času administracije Joeja Bidna obtožili 51-letnega iranskega državljana Farhada Shakerija in dva moška iz New Yorka, da sta v imenu Iranske revolucionarne garde organizirala poskus umora.

»Zmagujejo odločno, uničujoče in brez milosti«

Ameriški obrambni je v Pentagovu še izjavil, da Združene države »zmagujejo odločno, uničujoče in brez milosti«.

Poudaril je, da si bodo ZDA vzele toliko časa, kolikor bo potrebno, da zagotovijo uspeh operacije proti Iranu. Dodal je, da na Bližnji vzhod prihaja še več ameriških sil.