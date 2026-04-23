CITY CENTER ONE EAST

Obsedeno stanje v nakupovalnem središču: na tole čakalo več sto ljudi

Da bi olajšali večurno čakanje, so organizatorji pred trgovino pripravili pravi šov.
23. 04. 2026, Zagreb – Sephora je 23. aprila opoldne odprla svojo prvo poslovalnico na Hrvaškem. FOTO: Neva Zganec/Pixsell

23. 04. 2026, Zagreb – Sephora je 23. aprila opoldne odprla svojo prvo poslovalnico na Hrvaškem. FOTO: Neva Zganec/Pixsell

Zagrebčanke so od 8. ure zjutraj čakale v vrsti na odprtje, dekleta v vrsti pa so se med čakanjem učila in reševala domačo nalogo. FOTO: Neva Zganec/Pixsell

Zagrebčanke so od 8. ure zjutraj čakale v vrsti na odprtje, dekleta v vrsti pa so se med čakanjem učila in reševala domačo nalogo. FOTO: Neva Zganec/Pixsell

FOTO: Neva Zganec/Pixsell

FOTO: Neva Zganec/Pixsell

FOTO: Neva Zganec/Pixsell

FOTO: Neva Zganec/Pixsell

23. 04. 2026, Zagreb – Sephora je 23. aprila opoldne odprla svojo prvo poslovalnico na Hrvaškem. FOTO: Neva Zganec/Pixsell
Zagrebčanke so od 8. ure zjutraj čakale v vrsti na odprtje, dekleta v vrsti pa so se med čakanjem učila in reševala domačo nalogo. FOTO: Neva Zganec/Pixsell
FOTO: Neva Zganec/Pixsell
FOTO: Neva Zganec/Pixsell
N. P.
 23. 4. 2026 | 16:47
V zagrebškem nakupovalnem središču City Center one East se je danes odvila prava drama, kakršne lokalci ne pomnijo. Dolgo pričakovani prihod kozmetičnega velikana Sephora na Hrvaško je povzročil nepopisno gnečo; kolone več sto ljudi, med katerimi so prevladovali mladi, so se vile skozi celotno nadstropje, vse do južne stene centra. Da bi olajšali večurno čakanje, so organizatorji pred trgovino pripravili pravi šov. Medtem ko so zaposleni v prepoznavnih črnih uniformah krotili množico, je skupina plesalk ob pop ritmih zabavala nestrpne obiskovalce.

Vrata so se uradno odprla opoldne. Čeprav so v prvem valu spustili noter okoli sto ljudi, so zaposleni pojasnili, da bodo v prihodnje tempo upočasnili. Zaradi boljše nakupovalne izkušnje želijo v prostoru hkrati obdržati le od 50 do 60 kupcev, kar pomeni, da bo marsikdo na svoj prihod na vrsto čakal še dolgo.

FOTO: Neva Zganec/Pixsell
FOTO: Neva Zganec/Pixsell

Med čakajočimi so novinarji časnika Jutarnji list srečali 26-letno Lucijo, ki je v vrsti stala polni dve uri. Povedala jim je, da se je čakanje splačalo predvsem zaradi odličnega marketinga: »Poskrbeli so, da nismo bili lačni ali žejni. Delili so vodo, vzorčke in celo burek. Všeč mi je, da so se prilagodili našemu okolju – na embalaži bureka je pisalo: 'Is your lip combo burek proof?' (Je tvoja kombinacija za ustnice odporna na burek?).« Navdušenje obiskovalcev je bilo neomajno, Lucija pa je ob vstopu v trgovino priznala, da je na ta trenutek čakala kar deset let. 

trgovinaZagrebsephoranakupovanjegnečaotvoritevkapitalizem
