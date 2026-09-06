Obsežni požari na Balkanu: gost dim prekril Dalmacijo, Hrvaška poslala kanaderja (VIDEO)

Na več območjih Bosne in Hercegovine ter Črne gore divjajo siloviti gozdni požari, ki se ob močnem in spremenljivem vetru hitro širijo. Najbolj kritične razmere so v Hercegovini, od koder je gost dim prekril Tomislavgrad ter se razširil nad večji del Jadrana in Dalmacijo. Zaradi resnosti razmer je predsednica sveta ministrov BiH Borjana Krišto za pomoč prosila sosednjo državo, hrvaška vlada pa je po telefonski seji v BiH poslala dva kanaderja z vojaškima posadkama.

Požar na območju med Kupresom, Tomislavgradom in občino Prozor-Rama gori že od petka. Ognjena linija se razteza po težko dostopnem terenu planine Raduša in se nevarno približuje naseljem ter šumskemu kompleksu Vran-planine. Že v noči na nedeljo so v ognju na območju Mrkodola zgorele štiri hiše. Na terenu se z ognjem že več dni bojujejo številne gasilske enote, gozdarji in prostovoljci s pomočjo težke mehanizacije, s katero poskušajo presekati pot ognju. Iz zraka pomagajo helikopterji Oboroženih sil BiH, ki posredujejo tudi na požariščih v Bihaću, Kalesiji in Drvarju, na območju Bihaća pa pri gašenju na tleh pomaga še približno 30 vojakov.

O gostem dimu in močnem vonju po zažganem poročajo iz celotne Dalmacije, od Imotskega in obale pa vse do otokov. Preplašeni prebivalci so davi s telefonskimi klici zasuli pristojne službe, zato so gasilci javnost pozvali k umirjenosti ter pojasnili, da dim ne izvira iz lokalnih požarov, temveč ga nosi veter iz sosednje BiH. Po ocenah meteorologov bi se dim ob ugodnem vetru lahko razširil celo do vzhodne italijanske obale.

Poleg BiH se z ognjem bojujejo tudi v Črni gori, kjer so pri gašenju aktivirani vojaški helikopterji in letala, ki so na aktivna požarišča odvrgli že več ton vode, pristojne službe pa ostajajo v pripravljenosti.