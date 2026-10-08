Obsojena brutalna morilka Christa se je zbudila »jezna in zmedena«: odrejena preiskava, vodja zaporov odstopil (VIDEO)

Christa Pike, ki je prejšnji teden v Nashvillu preživela spodletelo usmrtitev z vbrizganjem smrtonosnega odmerka pentobarbitala, se je v torek nepričakovano zbudila in začela govoriti, potem ko so jo v ponedeljek skoraj že odklopili od naprav, ki so jo ohranjale pri življenju, je v sredo povedal njen odvetnik Randy Spivey. 50-letna Pike je 30. septembra v zaporu v Tennesseeju preživela poskus usmrtitve z dvema odmerkoma pentobarbitala, nato so jo v kritičnem stanju prepeljali v bolnišnico, kjer je bila več dni nezavestna in priključena na ventilator. »V ponedeljek zvečer smo razumeli, da je Christa možgansko mrtva in da bodo naslednji dan odstranili naprave za ohranjanje življenja. Toda v torek se je na presenečenje vseh zbudila in začela govoriti,« je novinarjem povedal Spivey

Sedaj je budna in lahko govori, vendar ne more požirati ali premikati rok. Obe roki in dlani ima močno otečeni, zdravniki pa še ne vedo, kako jih bo lahko uporabljala, poroča televizija CBS. Po besedah anesteziologa Joela Zivota, ki so ga odvetniki najeli kot izvedenca pred usmrtitvijo, se Pike ne spominja poskusa usmrtitve, ve pa, kako ji je ime, in meni, da je trenutno september.

Luke Ihnen, odvetnik Criste Pike, sedi v sodni dvorani med obravnavo, na kateri se od Oddelka za zapore zvezne države Tennessee zahteva, naj ohrani vse dokaze v zvezi z neuspešno usmrtitvijo. FOTO: George Walker Iv Via Reuters

V bolnišnici še vedno vklenjena

Pike je kljub bivanju v bolnišnici še vedno vklenjena v lisice, kar so njeni odvetniki izpostavili tudi na sodnem naroku. »Zdravstveno osebje je zahtevalo odstranitev lisic, vendar je bila njihova zahteva zavrnjena,« je povedal njen odvetnik Luke Ihnen.

Sodišče je medtem državnim oblastem odredilo, naj hranijo vse dokaze, povezane s spodletelo usmrtitvijo. Guverner Tennesseeja Bill Lee je po spodleteli usmrtitvi začasno ustavil vse usmrtitve v državi in odredil neodvisno preiskavo, vodja državne uprave za zapore pa je odstopil.

Pike je bila obsojena na smrt zaradi umora 19-letne Colleen Slemmer, ki ga je zagrešila stara 18 let skupaj s svojim fantom. Slemmer sta pretepla, mučila in ubila, ker naj bi žrtev Pike skušala speljati fanta.

Prva v ZDA, ki je preživela smrtonosno injekcijo

Christa PikeFOTO: Handout Afp

Pike bi bila prva ženska, ki bi jo Tennessee usmrtil po več kot 200 letih, je pa prva obsojena na smrt v ZDA, ki je preživela poskus usmrtitve s smrtonosno injekcijo.