Obsojeni pedofil v zasebnem dopisovanju omenjal Trumpa. Ta naj bi vedel za zlorabe deklet

Pokojni ameriški milijarder in obsojeni spolni prestopnik Jeffrey Epstein je v zasebnem dopisovanju večkrat omenil predsednika ZDA Donalda Trumpa, pri čemer je tudi trdil, da je Trump vedel za zlorabe deklet, na podlagi objave svežnja dokumentov iz Epsteinove zapuščine poročajo ameriški mediji.

Trump preživel veliko časa z eno od vpletenih deklet?

Dokumente so objavili demokratski člani odbora za nadzor in vladne reforme v predstavniškem domu ameriškega kongresa, ki že več mesecev preiskuje Epsteinov primer. Dopisovanje je iz časa pred predsedniškimi volitvami leta 2020 in je del 23.000 dokumentov, ki ga je kongresni odbor dobil od Epsteinove zapuščine, je ob objavi zapisal vodja demokratov v odboru Robert Garcia.

Ghislaine Maxwell. FOTO: Mpnc

Gre za sporočila, poslana avtorju in novinarju Michaelu Wolffu ter Epsteinovi dolgoletni sodelavki Ghislaine Maxwell, ki je bila po njegovi smrti obsojena zaradi trgovine z ljudmi. Maxwell je dolga leta novačila mladoletnice za Epsteina. Obsojena je bila na 20 let zapora, pred kratkim pa so jo premestili v zapor z minimalnim varovanjem v Teksasu, kjer naj bi bila po poročanju ameriških medijev deležna številnih ugodnosti.

V enem izmed sporočil iz leta 2011 je Epstein trdil, da je Trump preživel veliko časa z eno od vpletenih deklet, ki jo demokrati v odboru opisujejo kot žrtev spolnih zlorab, in naj bi s Trumpom preživela več ur v Epsteinovi hiši. Epstein je v enem od sporočil trdil tudi, da je Trump vedel za dekleta, čeprav je predsednik ZDA to zanikal, poroča CNN.

Bela hiša je kritizirala objavo dokumentov

Tiskovna predstavnica Bele hiše Karoline Leavitt je v današnjem odzivu na dogajanje dejala, da so demokrati liberalnim medijem selektivno posredovali sporočila, da bi ustvarili lažno zgodbo in očrnili Trumpa. Zatrdila je tudi, da naj bi bila domnevna žrtev, ki se omenja v dopisovanju, Virginia Giuffre, ki je večkrat dejala, da Trump ni bil nikoli vpleten. Giuffrejeva je aprila letos v Avstraliji storila samomor.

Tudi Trump je v odzivu na svojem družbenem omrežju Truth Social obtožil demokrate, da skušajo »oživiti lažno zgodbo o Epsteinu« in da so pripravljeni storiti vse, da bi »odvrnili pozornost od svojega neuspeha v zvezi s prekinitvijo financiranja vlade in mnogimi drugimi temami«.