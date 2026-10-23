Obsojenka na smrt Christa Pike prvič po ponesrečeni usmrtitvi tvori cele stavke (VIDEO)

Obsojenka na smrt Christa Pike naj bi po spodletelem poskusu usmrtitve s smrtonosno injekcijo znova samostojno hodila in govorila v celih stavkih. Zvezna država Tennessee v ZDA se je 30. septembra znašla v položaju brez primere. Pike je namreč preživela dva zaporedna poskusa vnosa smrtonosnega odmerka zdravila v telo, s čimer naj bi postala prva zapornica v zgodovini ZDA, ki je preživela dva takšna poskusa.

Po dogodku so v Tennesseeju do konca leta ustavili izvajanje smrtnih kazni, medtem ko poteka preiskava okoliščin spodletele usmrtitve. Pike so medtem odpustili iz bolnišnice, okrevanje pa nadaljuje v zaporu. Najnovejše informacije kažejo, da se njeno zdravstveno stanje še naprej izboljšuje.

Christa Pike konec leta 2007 FOTO: J. Miles Cary Via Reuters

Christa Pike je preživela dva zaporedna poskusa vnosa smrtonosnega odmerka zdravila v telo, s čimer naj bi postala prva zapornica v zgodovini ZDA, ki je preživela dva takšna poskusa.

Znova lahko samostojno hodi in jasno govori

Njena pravna ekipa je za ameriški portal TMZ povedala, da se lahko 50-letnica zdaj samostojno premika. Izboljšal se je tudi njen govor. Po besedah njenega odvetnika lahko jasno komunicira in tvori cele stavke. Njeno zdravstveno stanje še vedno spremljajo. Za zdaj ni jasno, kakšne dolgoročne posledice bo pustilo dejstvo, da je preživela dva odmerka pentobarbitala, zdravila, ki je bilo uporabljeno pri poskusu usmrtitve.

Nova spoznanja sledijo izjavi njene pravne ekipe, v kateri so zapisali, da je Pike »hvaležna reševalcem in zdravstvenemu osebju za njihovo oskrbo v teh izjemnih okoliščinah«. Predhodna poročila o njenem zdravstvenem stanju so navajala, da je bila zmedena, vendar je lahko na osnovni ravni komunicirala. »Nekaj spominov na bivanje v bolnišnici ima, vendar se, kolikor vem, ne spominja poskusa usmrtitve,« je za britansko javno radiotelevizijo BBC pred tem povedal dr. Joel Zivot, anesteziolog, ki svetuje njeni pravni ekipi. Dodal je, da je njeno začetno stanje dober znak za uspešno okrevanje, vendar opozoril, da je za zanesljive napovedi še prezgodaj.

Jo čaka še en poskus usmrtitve?

Za zdaj ni znano, ali bodo Christo Pike poskušali usmrtiti še enkrat. Na smrt so jo obsodili zaradi umora sošolke Colleen Slemmer leta 1995. Obe sta bili vključeni v program poklicnega usposabljanja Jobs Corps. Po nedavni javnomnenjski raziskavi, ki sta jo izvedla tiskovna agencija Reuters in raziskovalna družba Ipsos, le približno tretjina Američanov meni, da bi morali poskus usmrtitve ponoviti.

Pravna ekipa Pike bi lahko trdila tudi, da bi drugi poskus usmrtitve kršil njene ustavne pravice. Osmi amandma k ameriški ustavi namreč prepoveduje krute in neobičajne kazni. To vprašanje bi bilo še posebej pomembno, če bi oblasti znova uporabile smrtonosno injekcijo.

»Znašli smo se na neznanem ozemlju,« je za ameriški časnik USA Today pred tem povedala Robin Maher, izvršna direktorica neprofitne organizacije Death Penalty Information Center, ki spremlja izvajanje smrtne kazni v ZDA. »Vrhovno sodišče ZDA od leta 1947 še ni odločalo o tem, ali bi drugi poskus usmrtitve pomenil kršitev ustave. To so vprašanja, ki si jih doslej še nikoli ni bilo treba zastaviti, in nihče ne pozna odgovorov,« je dodala, poroča LADbible.