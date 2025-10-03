Obtožnica po peklenskem ognju, ki je terjal 62 življenj, potrjena! Sledi sojenje

Sodišče v Skopju je danes potrdilo obtožnico proti 34 posameznikom in trem podjetjem, osumljenim v primeru požara v nočnem klubu v Kočanih, ki je marca letos terjal 62 življenj. Gre za ključen korak na poti do sojenja, katerega datum mora sodnik še določiti, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Požar je med koncertom v prepolnem nočnem klubu izbruhnil 16. marca. Povzročila ga je uporaba pirotehnike na odru, za katero organizatorji niso imeli dovoljenja. Poleg 62 smrtnih žrtev je bilo poškodovanih več kot 200 ljudi. Več kot sto bolnikov se je zdravilo v 14 državah, med njimi tudi v Sloveniji.

Nočni klub Pulse, kjer se je tragedija pripetila. FOTO: Armend Nimani Afp

V zvezi s požarom je kaznivega dejanja povzročanja nevarnih dejanj zoper javno varnost osumljenih 34 ljudi, proti katerim je sodišče danes potrdilo obtožnico. Ta je bila sicer vložena v Kočanih, a so primer prenesli v Skopje.

Med obtoženimi so bivši minister in več drugih vladnih predstavnikov, trije zadnji župani Kočanov, lastnik kluba in gradbeni inšpektorji. Nekateri od osumljencev so v požaru umrli, vključno z menedžerjem kluba, ki je umrl med zdravljenju v Litvi.

Vlada v Skopju je po tragediji napovedala vrsto zakonskih sprememb, s katerimi naj bi povečali javno varnost, pristojnim organom pa dali več pooblastil za ukrepanje in zaostrili kazni za kršitelje.

Kot so ugotovili po požaru, je klub obratoval brez veljavnega dovoljenja in imel samo en vhod ter ni upošteval osnovnih varnostnih ukrepov.