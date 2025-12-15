Obtožnica proti 25-letniku: pet let preprodajal drogo, med kupci tudi otrok

Županijsko državno odvetništvo v Varaždinu je sprejelo odločitev o uvedbi preiskave proti 25-letnemu hrvaškemu državljanu, ki je po ugotovitvah tožilstva več let sistematično deloval na področju nezakonite preprodaje drog. Osumljeni naj bi se med letoma 2020 in 2025 ukvarjal z razširjeno prodajo različnih prepovedanih substanc na območju Varaždinske in Međimurske županije. Tožilstvo navaja, da obstaja utemeljen sum, da je moški v omenjenem obdobju vsaj v 18 primerih prodal drogo različnim kupcem – med njimi tudi otroku, rojenemu leta 2007. Prodajal naj bi amfetamin, MDMA, kokain, LSD, ketamin in marihuano, cene pa so se gibale od skromnih 3 evrov do vse do 400 evrov za posamezen nakup, odvisno od vrste in količine droge.

Preiskovalni organi so ključen preobrat v primeru zabeležili 7. maja 2025, ko so pri hišni preiskavi v domu osumljenca našli pravo malo skladišče narkotikov, že pripravljenih za nadaljnjo prodajo. Zaplenjena količina je bila obsežna: 227,49 grama amfetamina, 84,34 grama ketamina, 130 tablet MDMA ter 65 LSD-jevih t. i. lističev. Preiskava se nadaljuje, 25-letnik pa ostaja osumljen storitve kaznivega dejanja, za katero je predvidena stroga kazenska sankcija. Organi pregona medtem še zbirajo dodatne dokaze, poroča hrvaški Index.