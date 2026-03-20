Oče dekleta (18), ki je umrla zaradi meningitisa: »To so bili prvi simptomi, umrla je že dan pozneje« (VIDEO)

Družina 18-letne Juliette Kenny, ki je umrla med izbruhom meningitisa B v grofiji Kent, je pozvala k množičnemu uvajanju cepljenja za mlade, saj se število okuženih še naprej povečuje. Juliette je ena od dveh mladih oseb, za kateri je bilo potrjeno, da sta umrli v, kot ga strokovnjaki opisujejo, eksplozivnem širjenju okužbe. Njena družina zdaj podpira vse glasnejše pozive raziskovalne fundacije za meningitis k razširitvi dostopnosti cepiva proti meningitisu B na najstnike in mlade odrasle.

Meningitis je vnetje zaščitnih ovojnic možganov in hrbtenjače, ki ga najpogosteje povzročajo virusi ali bakterije. Simptomi med drugim vključujejo visoko vročino, močan glavobol, otrdel vrat, bruhanje in preobčutljivost na svetlobo. Čeprav lahko prizadene katerokoli starostno skupino, je najpogostejši pri dojenčkih, najstnikih in mladih odraslih.

Pozivi prihajajo v času, ko je več kot sto študentov ostalo brez cepiva, potem ko so na kampusu Univerze v Kentu v Canterburyju prenehali sprejemati ljudi zaradi zapolnjenih zmogljivosti.

V včerajšnji posodobitvi je agencija Združenega kraljestva za zdravstveno varnost sporočila, da je potrjenih 15 primerov, dodatnih 12 pa je še v preiskavi – skupaj torej 27 domnevnih primerov.

Minister za zdravje Wes Streeting je napovedal razširitev meril za cepljenje, tako da bo to ponujeno vsem, ki so bili med 5. in 15. marcem v nočnem klubu, ki velja za žarišče okužbe, pa tudi dijakom zaključnih letnikov na štirih šolah ter dodatnim skupinam študentov v Canterburyju, piše Independent.

Hkrati je bilo zdravstvenim delavcem izdano nujno opozorilo, naj namenijo posebno pozornost simptomom bolezni.

Umrla dan po pojavu simptomov

Juliettina družina pravi, da je povsem strta. Njen oče Michael Kenny je povedal, da je njegova hči umrla 14. marca, le dan po pojavu prvih simptomov, vključno z bruhanjem in spremembo barve lic.

»Juliette je bila v dobri kondiciji, zdrava in močna,« je povedal ter dodal, da je le dva dni pred smrtjo opravila praktični del izpita iz športne vzgoje. Opisal jo je kot čudovito in energično osebo ter poudaril, da nobena družina ne bi smela doživeti takšne tragedije.

»To bi bilo mogoče preprečiti. Želim si, da bo zapuščina moje hčere trajna sprememba,« je dejal.