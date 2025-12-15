Oče in sin v Avstraliji napadla Jude, ubila 15 ljudi (FOTO)

Osumljenca za nedeljski strelski napad na plaži Bondi v Sydneyju, v katerem je bilo ubitih najmanj 15 ljudi, več kot 40 pa ranjenih, sta 50-letni oče in njegov 24-letni sin, je danes sporočila policija. Avstralski premier Anthony Albanese je medtem napovedal možnost zaostritve zakonodaje o orožju.

Višji uradniki, vključeni v preiskavo, so za ABC povedali, da so v avtomobilu napadalcev našli dve zastavi ISIS-a, čeprav policija Novega Južnega Walesa te informacije še ni uradno potrdila. Oče, ki so ga lokalni mediji poimenovali Sajid Akram, je bil ubit v oboroženem spopadu s policijo. Imel je dovoljenja za šest kosov orožja, policija pa verjame, da so bila vsa uporabljena pri ubijanju in ranjevanju ljudi, ki so uživali v sončnem dnevu na najbolj znani avstralski plaži. Njegov sin, avstralski državljan po rojstvu, ki so ga lokalni mediji poimenovali Naveed Akram, je v kritičnem stanju in se nahaja v bolnišnici v Sydneyju pod policijskim nadzorom.

Policija je potrdila, da je imel 50-letni osumljenec dovoljenje za šest kosov strelnega orožja, ki naj bi bilo uporabljeno v nedeljskem napadu na priljubljeni sydneyjski plaži, kjer je takrat potekalo praznovanje judovskega festivala hanuka. 50-letnika je na prizorišču napada ubila policija, medtem ko so 24-letnega sina hospitalizirali, njegovo stanje je kritično, navaja britanski BBC.

Oblasti napad obravnavajo kot teroristično dejanje, katerega tarča je bila judovska skupnost

»Kar smo včeraj videli, je bilo dejanje čistega zla, dejanje antisemitizma, dejanje terorizma na naših tleh,« je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP danes dejal Albanese, preden je v paviljonu Bondi položil cvetje v spomin na žrtve napada.

»Vlada je pripravljena sprejeti vse potrebne ukrepe. To vključuje tudi potrebo po strožji zakonodaji o orožju,« je dodal. Napovedal je, da bo predlog v zvezi s tem predstavil na popoldanskem zasedanju avstralskega nacionalnega kabineta, ki ga poleg zvezne vlade sestavljajo voditelji avstralskih teritorijev in zveznih držav.