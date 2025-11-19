Očetu umorjenega bo O. J. Simpson plačal šele po smrti

ZDA je 12. junija 1994 pretresel zločin, ki je ne samo še dodatno odprl nezaceljene rane med belskim in črnskim prebivalstvom, ampak tudi prvič prikazal, kaj dejansko pomeni pojem resničnostna televizija. Sojenje takrat enemu največjih športnih zvezdnikov O. J. Simpsonu je potekalo dobesedno v živo. Še preden se je sploh začelo, pa je potekala žgoča debata tudi o uravnoteženi rasni sestavi porote.

Verjetnost, da ju je ubil, je velika. A enostavno ni bilo dovolj dokazov.

Večinsko črnska porota je Simpsona oktobra 1995 oprostila očitka, da je brutalno umoril svojo bivšo ženo Nicole Brown Simpson in njenega fanta Ronalda Goldmana. »Ali na podlagi predstavljenih dokazov ocenjujem, da ju je ubil? Verjetnost je zelo velika. A po drugi strani enostavno ni bilo trdnih dokazov, ki bi to potrdili,« je pred desetimi leti o tem, kako je odločitev porote takrat razdelila javnost, povedal eden od njegovih članov David Aldana.

Tako se je Simpson rešil te obtožbe, a s tem se nikakor ni mogla sprijazniti družina umorjenega Goldmana. Njegov oče Ron je nad nekdanjo športno zvezdo šel s civilno tožbo. In jo leta 2007 dobil. Sodišče je odločilo, da mu mora Simpson zaradi odgovornosti za smrt njegovega sina plačati 33,5 milijona dolarjev oziroma današnjih 28,8 milijona evrov odškodnine. Tega denarja vse do danes ni videl, po poročanju portala TMZ pa bi se to lahko zdaj končno zgodilo.

Na fotografiji Nicole Brown Simpson in Ronald Goldman

, ki ima nalogo, da mora razdeliti zapuščino po O. J. Simpsonu (10. aprila lani je umrl zaradi raka na prostati), je sprejel Goldmanov upniški zahtevek, ki je težak skoraj 58 milijonov dolarjev (50 milijonov evrov) plus obresti. Oziroma polovico tega, kar bi mu pripadalo, če bi k 33,5 milijona dolarjev težki odškodnini pripisali še za 30 let obresti. S takšnim »polovičnim odpustkom« se je Goldmanov oče po pogajanjih z izvršiteljem oporoke tudi strinjal. LaVergne je za TMZ še dodal, da bodo čim večji del omenjenega zneska poskušali zbrati z dražbami Simpsonovega premoženja, ki že potekajo. Poudaril je še, da so bili nekateri spominki ukradeni in da sodeluje z odvetniki, da bi jih dobili nazaj.

Simpson je moral 12 let po odmevnem umoru vseeno v zapor. Leta 2007 so ga aretirali med oboroženim ropom v Las Vegasu. Sodišče ga je spoznalo za krivega in ga za 33 let poslalo v zapor. Leta 2017 je bil sicer pogojno izpuščen.