  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
DOBIL CIVILNO TOŽBO

Očetu umorjenega bo O. J. Simpson plačal šele po smrti

Za dvojni umor Simpson kazensko ni nikoli odgovarjal, drugače pa je bilo na pravdi.
Umrl je 10. aprila lani. FOTO: Reuters
Umrl je 10. aprila lani. FOTO: Reuters
A. B.
 19. 11. 2025 | 08:06
A+A-

ZDA je 12. junija 1994 pretresel zločin, ki je ne samo še dodatno odprl nezaceljene rane med belskim in črnskim prebivalstvom, ampak tudi prvič prikazal, kaj dejansko pomeni pojem resničnostna televizija. Sojenje takrat enemu največjih športnih zvezdnikov O. J. Simpsonu je potekalo dobesedno v živo. Še preden se je sploh začelo, pa je potekala žgoča debata tudi o uravnoteženi rasni sestavi porote.

Verjetnost, da ju je ubil, je velika. A enostavno ni bilo dovolj dokazov.

Večinsko črnska porota je Simpsona oktobra 1995 oprostila očitka, da je brutalno umoril svojo bivšo ženo Nicole Brown Simpson in njenega fanta Ronalda Goldmana. »Ali na podlagi predstavljenih dokazov ocenjujem, da ju je ubil? Verjetnost je zelo velika. A po drugi strani enostavno ni bilo trdnih dokazov, ki bi to potrdili,« je pred desetimi leti o tem, kako je odločitev porote takrat razdelila javnost, povedal eden od njegovih članov David Aldana.

Tako se je Simpson rešil te obtožbe, a s tem se nikakor ni mogla sprijazniti družina umorjenega Goldmana. Njegov oče Ron je nad nekdanjo športno zvezdo šel s civilno tožbo. In jo leta 2007 dobil. Sodišče je odločilo, da mu mora Simpson zaradi odgovornosti za smrt njegovega sina plačati 33,5 milijona dolarjev oziroma današnjih 28,8 milijona evrov odškodnine. Tega denarja vse do danes ni videl, po poročanju portala TMZ pa bi se to lahko zdaj končno zgodilo.

Na fotografiji Nicole Brown Simpson in Ronald Goldman
Na fotografiji Nicole Brown Simpson in Ronald Goldman
Malcolm LaVergne, ki ima nalogo, da mora razdeliti zapuščino po O. J. Simpsonu (10. aprila lani je umrl zaradi raka na prostati), je sprejel Goldmanov upniški zahtevek, ki je težak skoraj 58 milijonov dolarjev (50 milijonov evrov) plus obresti. Oziroma polovico tega, kar bi mu pripadalo, če bi k 33,5 milijona dolarjev težki odškodnini pripisali še za 30 let obresti. S takšnim »polovičnim odpustkom« se je Goldmanov oče po pogajanjih z izvršiteljem oporoke tudi strinjal. LaVergne je za TMZ še dodal, da bodo čim večji del omenjenega zneska poskušali zbrati z dražbami Simpsonovega premoženja, ki že potekajo. Poudaril je še, da so bili nekateri spominki ukradeni in da sodeluje z odvetniki, da bi jih dobili nazaj.

Simpson je moral 12 let po odmevnem umoru vseeno v zapor. Leta 2007 so ga aretirali med oboroženim ropom v Las Vegasu. Sodišče ga je spoznalo za krivega in ga za 33 let poslalo v zapor. Leta 2017 je bil sicer pogojno izpuščen.

Več iz teme

O. J. SimpsontožbaodškodninaRonald Goldman
ZADNJE NOVICE
09:39
Razno
DELOINDOM

To stanovanje ima le 64 kvadratov – a ko vidiš notranjost, ti bo zastal dih

Interier, ki združuje funkcionalnost in estetsko dovršenost, so zasnovale arhitektke Petra Zakrajšek, Neža Čuvan in Tjaša Najvirt iz biroja GAO arhitekti.
Aleksandra Zorko19. 11. 2025 | 09:39
09:35
Šport  |  Odmevi
SMUČARSKI SKOKI

Nika Prevc bo olimpijsko zimo začela kot vroča favoritinja

V ekipi so nekoliko spremenili miselnost in spet dvignili vzdušje.
19. 11. 2025 | 09:35
09:25
Novice  |  Slovenija
OSUMLJENEC NA PSIHIATRIJI

Znano, kakšno je zdravstveno stanje napadenega voznika Zlatana

Informacijo je potrdila tudi policija.
19. 11. 2025 | 09:25
09:10
Novice  |  Slovenija
NAJ HLEV 2025

Na kmetiji Žampa z glasbo in posteljo osrečujejo krave (FOTO)

Pohvalijo se lahko z najbolj urejenim hlevom v Sloveniji.
Drago Perko19. 11. 2025 | 09:10
09:06
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNO

Ujemite čar praznikov kar v svojem domu

Ko zunaj zadiši po snegu in cimetu, je dom tisti kraj, kjer se začnejo pravi prazniki. V toplem zavetju, med lučkami, vonjem po piškotih in iskricami v očeh, se skrivajo trenutki, ki jih ne more nadomestiti nobeno darilo – mir, povezanost in občutek skupnosti.
19. 11. 2025 | 09:06
09:00
Bulvar  |  Suzy
ANDREJ SONC

Andreja Sonc: Uresničile so se mi otroške sanje (Suzy)

Novembrskega koncerta v Hali Tivoli se zelo veseli.
19. 11. 2025 | 09:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
PRILOŽNOST

Novost za vse, ki iščete nove možnosti za investiranje

UniCredit odprla vrata globalnim naložbam: Slovenci lahko prvič vlagajo v krovni sklad različnih svetovnih vodilnih upravljavcev.
Promo Slovenske novice14. 11. 2025 | 09:03
Promo
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKA VARNOST

Kako deluje trg ukradenih podatkov

V digitalnem svetu so podatki postali nova valuta. Od e-naslovov do zgodovine brskanja – vsak delček informacije lahko ukradejo, zapakirajo in preprodajo.
17. 11. 2025 | 09:37
Promo
Lifestyle  |  Izlet
ADVENTNI SEJMI

Slovenci množično v Zagreb

Ko pridejo prvi zimski dnevi, se Zagreb preobrazi v pravo božično pravljico. Ulice se spremenijo v svetlikajoče se avenije in parki v pravljične odre.
Promo Slovenske novice17. 11. 2025 | 09:56
Promo
Novice  |  Slovenija
IZVOZ

Tri četrtine prihodkov iz tujine – zgodba o izvozni moči Slovenije

Švica je od lani vodilni izvozni trg Slovenije, saj smo tja izvozili za kar 20.694 milijonov evrov blaga, kar jo uvršča daleč pred druge trgovinske partnerice.
Promo Slovenske novice1. 11. 2025 | 10:05
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
IZVOZ

Tri četrtine prihodkov iz tujine – zgodba o izvozni moči Slovenije

Švica je od lani vodilni izvozni trg Slovenije, saj smo tja izvozili za kar 20.694 milijonov evrov blaga, kar jo uvršča daleč pred druge trgovinske partnerice.
Promo Slovenske novice1. 11. 2025 | 10:05
Promo
Novice  |  Slovenija
Avtomobilizem

Osem let jamstva: zanesljivost, ki jo potrebuje vsak

Ko delo zahteva mobilnost in brezhibno logistiko, je 8-letno jamstvo več kot obljuba – je varnost in nuja na vsaki vaši poti.
Promo Slovenske novice17. 11. 2025 | 13:31
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
VINSKA DOŽIVETJA

TOP ideje za vrhunska doživetja

Med griči, kjer se stikata narava in tradicija, kultura vina povezuje ljudi ter ustvarja pristne zgodbe Štajerske.
13. 11. 2025 | 08:39
Promo
Novice  |  Slovenija
TEDEN SLOVENSKE HRANE

Ne boste verjeli, kaj vse so potnikom delili na vlakih

Slovenske železnice so se letos pridružile Tednu slovenske hrane in skupaj z osrednjimi kmetijskimi organizacijami pripravile akcijo Lokalna hrana na vlakih.
Promo Slovenske novice18. 11. 2025 | 10:37
Promo
Novice  |  Slovenija
Plače v Sloveniji

Je konkurenčna plača še vedno dovolj? Kaj danes res motivira zaposlene?

Zdravje, varnost in dolgoročna stabilnost postajajo temeljni gradniki motivacije. Podjetja, ki to razumejo, imajo ključno prednost.
Promo Slovenske novice13. 11. 2025 | 10:21
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

Zakaj je Avstrija priložnost za enega največjih slovenskih gostincev (video)

Širitev na Taggenbrunn je podjetju Jezeršek gostinstvo odprla vrata v celotno regijo DACH in potrdila moč družinskih vrednot.
17. 11. 2025 | 11:41
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
LOKALNA HRANA

Preverite, kaj se skriva v krompirčku in burgerjih

Big Mac, neprekosljivi krompirček in številne druge jedi iz McDonald'sa imajo danes že skoraj ikoničen status in navdušene privržence po vsem svetu.
17. 11. 2025 | 08:52
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Elektrika

Kako zanesljiv, napreden in odporen je slovenski elektroenergetski sistem?

Kakovost oskrbe z električno energijo je ključen dejavnik za zanesljivost delovanja in razvoja sodobne družbe.
Promo Slovenske novice19. 11. 2025 | 08:38
Promo
Lifestyle  |  Stil
KULINARIKA

To je sodelovanje, ki ga ni pričakoval nihče

Ko se japonska filozofija popolnosti sreča s slovensko umetnostjo okusa
Promo Slovenske novice17. 11. 2025 | 09:46
Promo
Lifestyle  |  Stil
ALGORITMI

Kako vplivajo na to, kaj boste jedli za kosilo

Preglednost umetne inteligence postaja ključno vprašanje sodobne digitalne družbe.
Promo Slovenske novice17. 11. 2025 | 09:42
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki