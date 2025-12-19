Od 1. januarja davek na kondome: od politike enega otroka k trem

Kitajska bo v poskusu spodbujanja rasti rodnosti prvič po treh desetletjih uvedla davek na dodano vrednost (DDV) na kondome in druga kontracepcijska sredstva. Od 1. januarja bo za te izdelke veljala 13-odstotna stopnja DDV, čeprav so bili od uvedbe nacionalnega DDV leta 1993 davka oproščeni, poroča The Guardian. Ta ukrep je del širših prizadevanj kitajske vlade za zajezitev padca števila rojstev. Po več kot 30 letih stroge politike enega otroka so se oblasti v zadnjem desetletju zatekle k davku na kondome, s katerimi želijo pare spodbuditi k večjim družinam. Omejitev so dvignili na tri otroke, posamezne province pa so eksperimentirale s popusti za postopke IVF, denarnimi subvencijami in dodatnimi dnevi plačanega dopusta za mladoporočence.

Kljub spodbudam rezultati niso prepričljivi. Stopnja rodnosti je leta 2024 znašala 6,77 rojstva na 1.000 prebivalcev, kar je le rahel porast v primerjavi z letom 2023 in precej pod zgodovinskimi ravnmi. Hkrati se zaradi staranja prebivalstva povečuje umrljivost, zato se kitajsko prebivalstvo zmanjšuje že najmanj tri leta zapored.

Od korenčka k palici

Zaradi slabih rezultatov narašča zaskrbljenost, da se oblasti pri doseganju demografskih ciljev obračajo k »palici«. Ženske na nekaterih območjih poročajo, da so prejemale klice lokalnih uradnikov z vprašanji o menstrualnem ciklusu in načrtih glede rojevanja. Decembra so kitajski mediji poročali, da so morale ženske v enem od okrožij v provinci Junan prijaviti datum svoje zadnje menstruacije, kar je lokalni zdravstveni urad utemeljil s potrebo po prepoznavanju nosečnic.

Novica o obdavčitvi kondomov je na družbenih omrežjih sprožila posmeh. »Kaj je narobe z moderno družbo? Res gredo v skrajnosti samo zato, da bi imeli otroke,« je zapisal eden od uporabnikov na Weibu. Drugi je komentiral: »Danes od vseh žensk zahtevajo, da prijavijo čas menstruacije, jutri bo to prijava časa spolnega odnosa, pojutrišnjem bodo klicali, da spodbujajo spolne odnose med ovulacijo … [to je] množična vzreja.«

Več simbolike kot prihodkov

Strokovnjaki se strinjajo, da gre pri zvišanju davka predvsem za simbolično potezo. Cena pakiranja kondomov se giblje med 40 in 60 juani (5,70–8,50 dolarja), kontracepcijske tablete pa stanejo od 50 do 130 juanov za mesečno zalogo. »Zdaj, ko se je kitajska politika rodnosti preusmerila v spodbujanje rojstev in ne več v promocijo kontracepcije, je razumljivo, da so kontracepcijska sredstva znova obdavčili,« je dejal He Jafu, neodvisni demograf. »Vendar je malo verjetno, da bo ta ukrep pomembno vplival na povečanje rodnosti.«

Jun Zhou, izredna profesorica sociologije na Univerzi Michigan, meni, da novi davek verjetno ne bo vplival na odločitve ljudi, vendar pa od vlade pošilja signal, »kakšno družinsko vedenje je zaželeno«. Dodala je, da bi v primeru oteženega dostopa do kontracepcije »breme negativnih posledic nosile ženske, zlasti tiste v slabšem položaju«.

Tudi finančni učinek na državni proračun bo zanemarljiv. Li Ding iz podjetja Dezan Shira & Associates ocenjuje, da bo davek prinesel dodatnih pet milijard juanov na leto, kar je zanemarljivo v primerjavi s skupnimi proračunskimi prihodki v višini 22 bilijonov juanov. »Ne verjamemo, da je ustvarjanje prihodkov glavni motiv za razširitev DDV na kontracepcijska sredstva,« je sklenil Ding. Zanimivo pa je, da novi zakon o DDV hkrati uvaja davčne olajšave za varstvo otrok in »storitve posredovanja pri sklepanju zakonskih zvez«.