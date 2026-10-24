Od dobre volje gostov bo odvisno, ali bo gostitelja po njihovem odhodu kap

Vsi tisti, ki med potovanjem na tujem nastanitve rezervirate prek spletne platforme za kratkoročno oddajanje in najem nastanitev Airbnb, si zapomnite datum 20. november 2026. Takrat bo začel veljati nov pravilnik o hišnem redu, ki bo lastnikom nepremičnim najverjetneje prinesel nekoliko več dela, njihovim gostom pa lagodnejše bivanje. Kot so ta torek sporočili s platforme, lahko gostitelji poleg standardnih pravil, kot so denimo največje število gostov, nočni mir, kajenje, počitek ter ali so hišni ljubljenčki dovoljeni ali ne, dodajo tudi zahteve za svoje prenočišče. »Vse zahteve morajo biti razumne v skladu z novim pravilnikom,« so poudarili in podali nekaj primerov o tem, kaj je na splošno dovoljeno in kaj ne.

Razumno je, da goste prosite, naj odvržejo smeti v zabojnik, ki je zavarovan pred dostopom živali, če ste na območju, kjer živijo medvedi.

Začnimo s posodo. Gostitelji gostov »ne bi smeli prositi, naj pomijejo in pospravijo posodo, lahko pa jih prosite, naj uporabljeno posodo odložijo v kuhinjsko korito«. Kaj pa perilo? »Gostov ne bi smeli prositi, naj odstranijo posteljnino s postelje ali zaženejo pralni stroj, lahko pa jih prosite, naj odložijo uporabljene brisače na eno mesto.« Novosti se obetajo tudi pri smeteh. »Gostov ne bi smeli prositi, naj odnesejo smeti iz prenočišča, lahko pa jih prosite, naj ločujejo odpadke in jih odlagajo v namenske koše za ločevanje odpadkov v notranjosti prenočišča,« navajajo na spletni strani Airbnb. Kot tudi, da gostov ne bi smeli prositi, naj se izogibajo uporabi opreme, kot je klimatska naprava. Lahko pa jih prosijo, naj jo izklopijo ob svojem odhodu.

Določene izjeme

»Ko dodajate zahtevo, ne pozabite, da se večina gostov želi izogniti nepričakovanim opravilom. Če od njih zahtevate, naj opravijo stvari, za katere bi moral poskrbeti čistilec, lahko to negativno vpliva na njihovo bivanje in mnenja,« so sporočili z omenjene spletne platforme. Hkrati so opozorili, da bodo zahteve, ki ne upoštevajo novega pravilnika, »izpostavili v urejevalniku vnosa, zato boste vedeli, kaj morate prilagoditi«. V najslabšem primeru bo sicer »gostom v vašem vnosu morda prikazano opozorilo, kot je 'Vključuje zahteve glede čiščenja'.« Platforma sicer pušča možnost za nekaj izjem: »Razumno je na primer, da goste prosite, naj odvržejo smeti v zabojnik, ki je zavarovan pred dostopom živali, če ste na območju, kjer živijo medvedi, ali naj omejijo čas prhanja, če zaradi suše veljajo lokalne omejitve porabe vode.«

20. 11. začnejo veljati nova pravila.

Številni najemodajalci so v komentarjih na spletni strani omenjene platforme že kritizirali nova pravila. Neka Benečanka razmišlja, da bi po 13 letih zapustila platformo. Gostiteljica iz Peruja je opisovala goste, ki so po 15 nočeh pustili umazano posodo z ostanki hrane. Po njenih besedah je čiščenje zahtevalo dve dodatni uri in doplačilo. Boji se, da bo odslej še več takšnih primerov. »To so naša prenočišča. Prošnja gostom, naj pomijejo posodo in odnesejo ven koš za smeti, bi morala biti naša pravica. Ponovno imam občutek, da smo nerazumno prisiljeni sprejeti še eno izjemno nepravično pravilo, ki močno daje prednost gostom. Pa vendar Airbnb brez naših namestitev ne bi obstajal,« pa je zapisala gostiteljica iz Francije.

Številni najemodajalci že kritizirajo nova pravila.

Na spletu se je že pojavila peticija, s katero naj bi Airbnb prisilili, da bi omenjeni pravilnik preklicali. Airbnb je v izjavi za Euronews pojasnil, da želijo pravila narediti preglednejša, zahteve gostiteljev pa ohraniti razumne, brez nepričakovanih obveznosti za goste. Spremembo utemeljujejo s povratnimi informacijami uporabnikov, da so hišna pravila lahko nejasna in preveč obremenjujoča.

Mnogi gostitelji niso navdušeni nad novimi pravili. FOTO: Dado Ruvic/Reuters

Ne bo jim treba več čistiti za sabo. FOTO: Bojanstory/getty Images