Od medicinske sestre do prve ženske na čelu Anglikanske cerkve

Galerija
Sarah Mullally je bila imenovana za novo nadškofinjo Canterburyja, s čimer je postala duhovna voditeljica 85 milijonov anglikancev po vsem svetu in prva ženska, ki je zasedla to vlogo v Anglikanski cerkvi, ustanovljeni leta 1534. Mullallyjeva, stara 63 let, je bila leta 2018 imenovana za škofinjo Londona, kar je tretja najvišja pozicija v Anglikanski cerkvi po nadškofih Canterburyja in Yorka. Preden se je posvetila duhovništvu, je delala kot medicinska sestra v bolnišnicah v Londonu.
Kot je povedala, se je na klic Kristusa za to službo odzvala z enakim duhom služenja Bogu in drugim, kot jo je motiviral od mladih let. Na vsaki stopnji svoje poti, tako v medicinski karieri kot v krščanskem duhovništvu, se je naučila poslušati ter si prizadevati za združevanje ljudi, da bi našli upanje in ozdravljenje.
Mullallyjeva bo uradno umeščena na slovesnosti v katedrali v Canterburyju marca 2026, s čimer bo postala 106. nadškofinja od prihoda svetega Avguština v Kent iz Rima leta 597. Z njenim imenovanjem se odpira novo poglavje za Anglikansko cerkev, ki se sooča s številnimi izzivi, vključno z vračanjem zaupanja in relevantnosti v sodobni sekularni družbi.