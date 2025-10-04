Od medicinske sestre do prve ženske na čelu Anglikanske cerkve

Sarah Mullally je bila imenovana za novo nadškofinjo Canterburyja, s čimer je postala duhovna voditeljica 85 milijonov anglikancev po vsem svetu in prva ženska, ki je zasedla to vlogo v Anglikanski cerkvi, ustanovljeni leta 1534. Mullallyjeva, stara 63 let, je bila leta 2018 imenovana za škofinjo Londona, kar je tretja najvišja pozicija v Anglikanski cerkvi po nadškofih Canterburyja in Yorka. Preden se je posvetila duhovništvu, je delala kot medicinska sestra v bolnišnicah v Londonu.

Kot je povedala, se je na klic Kristusa za to službo odzvala z enakim duhom služenja Bogu in drugim, kot jo je motiviral od mladih let. Na vsaki stopnji svoje poti, tako v medicinski karieri kot v krščanskem duhovništvu, se je naučila poslušati ter si prizadevati za združevanje ljudi, da bi našli upanje in ozdravljenje.

Med drugim podpira blagoslov istospolnih parov v cerkvah. FOTO: Toby Melville/Reuters

Leta je vodila preiskavo Anglikanske cerkve o zakonski zvezi in spolnosti ter podpirala potezo, da se duhovnikom omogoči blagoslavljanje istospolnih parov v cerkvah. Prizadevala si je za modernizacijo delovanja svoje londonske škofije, hkrati pa igrala vodilno vlogo v odzivu Cerkve na pandemijo covida-19. Njeno povišanje v nadškofinjo je bilo mogoče po zaslugi reform pod vodstvom, nekdanjega voditelja, ki je ženskam to omogočil pred desetletjem. Mesto nadškofa je bilo skoraj leto dni prazno, potem ko je Welby novembra 2024 odstopil zaradi neuspeha pri prijavi serijskega pedofila, ki je bil obtožen napadov na desetine fantov v 70. in 80. letih prejšnjega stoletja.

Mullallyjeva bo uradno umeščena na slovesnosti v katedrali v Canterburyju marca 2026, s čimer bo postala 106. nadškofinja od prihoda svetega Avguština v Kent iz Rima leta 597. Z njenim imenovanjem se odpira novo poglavje za Anglikansko cerkev, ki se sooča s številnimi izzivi, vključno z vračanjem zaupanja in relevantnosti v sodobni sekularni družbi.