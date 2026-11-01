Od Miša Kovača se bodo poslovili v Splitu, pokopali pa ga bodo v Zagrebu: »Postalo mu je slabo, umrl je doma ...«

Hrvaška globoko žaluje za legendarnim pevcem Matom Mišem Kovačem, ki je v soboto, 31. oktobra, umrl v 86. letu starosti. Danes so postale znane že prve podrobnosti njegovega zadnjega slovesa. Od priljubljenega glasbenika se bodo poslovili v Splitu, pokopali pa ga bodo v Zagrebu, poročajo hrvaški mediji, ki se sklicujejo na informacije iz krogov splitskih glasbenikov.

Čeprav je bil Kovač vse življenje tesno povezan z Dalmacijo, predvsem s Šibenikom, kjer se je rodil, in Splitom, kjer je preživel zadnja leta, bo njegovo zadnje počivališče v hrvaški prestolnici. Kot poročajo hrvaški mediji, si je pevec že pred smrtjo želel, da bi bil pokopan v Zagrebu. Natančen datum in ura slovesa ter pogreba za zdaj še nista znana.

Pokopali ga bodo ob sinu, ki je umrl 1992

Za odločitvijo, da bo Kovač pokopan v Zagrebu, se skriva tudi ena najbolj bolečih zgodb iz njegovega zasebnega življenja. Njegovo zadnje počivališče bo na zagrebškem pokopališču Mirogoj, ob sinu Ediju Kovaču, ki je umrl leta 1992. Edi se je kot 16-letnik prostovoljno pridružil hrvaškim silam med vojno. Umrl je 9. aprila 1992 v zagrebški bolnišnici po zadani poškodbi, katere okoliščine niso bile nikoli povsem pojasnjene. Njegova smrt je pevca globoko zaznamovala. Tudi Mišo sam je več let poskušal izvedeti, kaj se je pravzaprav zgodilo njegovemu sinu, vendar odgovorov, ki jih je iskal, ni dobil. Izguba je izjemno globoko vplivala na njihovo družinsko življenje.

Edija je imel v zakonu z nekdanjo lepotno kraljico Anito Baturino. Zakonca po sinovi smrti nista več našla skupne poti in sta se nazadnje razšla. Hrvaški mediji so skozi leta večkrat poročali, da pevec te izgube nikoli ni zares prebolel. Zdaj naj bi, več kot tri desetletja po sinovi smrti, rad počival prav ob njem.

Od njega se bodo poslovili v mestu, ki ga je oboževalo

Slovo v Splitu ima poseben pomen. Kovač je bil namreč mnogo več kot le priljubljen pevec. Za številne Dalmatince je predstavljal enega najbolj prepoznavnih simbolov njihovega prostora, njegove pesmi pa so spremljale tako družinska praznovanja kot največje športne dogodke.

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Posebno vez je imel z nogometnim klubom Hajduk in njegovo navijaško skupino Torcida. Na splitskem stadionu Poljud je v začetku devetdesetih let pripravil enega najbolj odmevnih koncertov svoje kariere, na katerem se je zbralo približno 50.000 ljudi. Prav na Poljudu so se od njega čustveno poslovili tudi ob novici o njegovi smrti. Med tekmo Hajduka in Gorice je med navijače prišla vest, da je njihov priljubljeni pevec umrl, stadion pa so napolnile njegove pesmi.

Njegova povezanost s Splitom se je ohranila vse do zadnjih let življenja. Junija 2022 je na splitskem Starem placu pripravil svoj zadnji veliki koncert, ki je privabil približno 30.000 obiskovalcev. Posnetek tega nastopa bo hrvaška televizija HRT v nedeljo, 1. novembra, ob 19.10 predvajala na drugem programu.

V zadnjih letih se je umaknil iz javnosti

Kovač je umrl v soboto popoldne v svojem domu v Podstrani pri Splitu, kjer je preživel zadnje obdobje življenja. V zadnjih letih se je zaradi zdravstvenih težav precej umaknil iz javnosti, vendar zanimanje za njegovo življenje in glasbo ni nikoli usahnilo.

Ob njegovi smrti so se oglasili številni glasbeni kolegi, prijatelji in predstavniki hrvaškega javnega življenja. Med tistimi, ki so se poklonili njegovemu spominu, so bili tudi pevci, s katerimi je v preteklih desetletjih delil odre, in glasbeniki mlajših generacij, na katere je močno vplival.

Kovač je veljal za enega redkih izvajalcev, ki so tudi po desetletjih na glasbeni sceni lahko napolnili največje koncertne prostore. Njegov značilni globoki glas, čustvena interpretacija in prepoznavna gesta z dvignjenima rokama so postali njegov zaščitni znak. Na koncertih je pogosto prepustil petje občinstvu, ki je njegove uspešnice znalo na pamet.

Prodal je več kot 20 milijonov plošč

Mate Mišo Kovač se je rodil 16. julija 1941 v Šibeniku. Zanimivo je, da je odraščal v isti ulici kot dva druga velika glasbenika, Arsen Dedić in Vice Vukov. Kot mladenič se je sprva posvečal nogometu in navijal za splitski Hajduk, pri šestnajstih letih pa se je odločil, da bo njegovo življenje zaznamovala glasba.

Največjo priljubljenost je dosegel v sedemdesetih in osemdesetih letih prejšnjega stoletja, ko so njegove plošče podirale prodajne rekorde. Skupno je prodal več kot 20 milijonov plošč in drugih glasbenih nosilcev, s čimer velja za najuspešnejšega izvajalca zabavne glasbe na Hrvaškem in enega najuspešnejših na območju nekdanje Jugoslavije.

Med njegove največje uspešnice sodijo Proplakat će zora, Dalmacija u mom oku, Ostala si uvijek ista, Ako me ostaviš, Ti si pjesma moje duše, Poljubi zemlju in Još i danas teku suze jedne žene. Posebej velik uspeh je doživela pesem Proplakat će zora, s katero je zmagal na Splitskem festivalu in ki so jo prodali v več kot 300.000 izvodih. Njegove pesmi so ostale priljubljene tudi desetletja po nastanku, številne pa so priredili drugi glasbeniki.

V svoji skoraj šest desetletij dolgi karieri je prejel številna priznanja, med drugim zlate, srebrne in diamantne plošče, leta 2012 pa tudi prestižnega porina za življenjsko delo.