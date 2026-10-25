Od razbitih šip do fizičnih obračunov: volitve v Srbiji zaznamovali incidenti, napadena tudi Vučićeva mama (VIDEO)

V Srbiji so v nedeljo potekale predčasne parlamentarne volitve, na katerih so državljani izbirali 250 poslancev Narodne skupščine. Zanimanje za volitve je bilo izjemno veliko, kar se kaže v visoki volilni udeležbi tako v domovini kot v tujini.

Izjemno veliko zanimanje za oddajo glasu smo beležili tudi v Sloveniji. Pred srbskim veleposlaništvom na Ciril-Metodovem trgu v Ljubljani se je ves dan vila dolga vrsta volivcev. Ker je bilo za glasovanje v Sloveniji prijavljenih več tisoč srbskih državljanov, so mnogi v koloni na oddajo svojega glasu potrpežljivo čakali tudi po več ur.

Volilni dan v Srbiji v znamenju incidentov

Medtem ko je glasovanje v tujini potekalo mirno, pa so volilni dan v sami Srbiji zaznamovali številni incidenti, kršitve volilnega molka ter napadi na državljane in policijo. Pred prostori vladajoče stranke SNS v Lazarevcu se je zbrala skupina protestnikov, ki je policiste napadla s kamenjem, palicami in pirotehničnimi sredstvi. Po podatkih Ministrstva za notranje zadeve (MUP) sta bila v spopadu poškodovana dva policista. Policija je skupaj s tožilstvom že sprožila postopke za identifikacijo in privedbo napadalcev.

Predsednik Republiške volilne komisije (RIK) Vladimir Dimitrijević je potrdil incident na volišču v Mladenovcu. Neznane osebe so vdrle v center ter izvajale nedovoljen pritisk na nepokretne stanovalce, zaradi česar je posredovala policija. Do izgreda je prišlo tudi na volišču v Sevojnu, kjer je eden od nasprotnikov oblasti v čakalni vrsti fizično napadel in prisolil klofuto ženski. Pred klicnim centrom stranke SNS v Bački Palanki so protestniki poskušali nasilno vstopiti v objekte in pri tem razbili stekla.

Med odmevnejšimi izgredi se je v Beogradu zgodil tudi napad na 82-letno Angelino Vučić, mamo Aleksandra Vučića. Napadalec jo je po glasovanju fizično in verbalno napadel ter ji od odvzel vrečko z živili. Policija je osumljenca kmalu po incidentu identificirala in mu po nalogu tožilstva odredila 48-urno pridržanje.

Poleg tega iz več mest poročajo o poskusih oviranja dela volilnih odborov. V vasi Crepaja naj bi enemu od volivcev med glasovanjem premaknili pisalo in obkrožili drugo številko od želene, na določenih lokacijah pa so bili zabeleženi tudi fizični in verbalni spopadi med predstavniki različnih volilnih list.

Pravijo jim »blokaderi« Izraz »blokaderi« se v srbskih medijih in političnem prostoru (predvsem s strani oblasti in provladnih medijev) uporablja za opisovanje protestnikov, študentskih aktivistov in opozicijskih skupin. Ime izvira iz njihovih primarnih oblik političnega boja in protesta, saj so z zapiranjem ključnih prometnic, mostov in javnih ustanov poskušali blokirati delovanje sistema ter s tem izraziti nezadovoljstvo s trenutno oblastjo in zahtevati spremembe. Vladajoči krog s tem izrazom pogosto označuje tiste skupine, ki po njihovem mnenju povzročajo nered in kršijo »zakoniti potek volitev«.

Odzivi iz Evropskega parlamenta

Zaprtje volišč je zaznamovala izjemno visoka volilna udeležba, ki bi po zadnjih podatkih lahko dosegla okoli 70 odstotkov, kar je največ po zgodovinskih volitvah leta 2000. Medtem ko se pričakujejo prvi izidi in nagovor Aleksandra Vučića, napetost v Beogradu narašča; ulice zasedajo številna vozila žandarmerije, v delih mesta je izklopljena razsvetljava, lastniki lokalov pa zaloge že skušajo zavarovati z lesenimi deskami. Na dogajanje so se odzvali tudi v Evropskem parlamentu.

Evropska poslanka Irena Joveva in skupina Evropskih demokratov (EDP) sta opozorili na nevarnost izzivanja spopadov in nasilja ob objavi prvih izidov. Joveva je ob tem Vučiću sporočila: »Svet gleda. Ne zamenjuj diplomatske zadržanosti s pripravljenostjo, da mi mižimo. Brez groženj, brez nasilnežev in brez nekaznovanosti.« Študenti so državljane že pozvali, naj se ne zbirajo v bližini policije in moških v civilu, pristojni pa so pozvani k takojšnji zaščiti volivcev in opazovalcev.