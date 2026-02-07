  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
BENETKE

Od skrivnostnih mask do golih pesti: dogodek, ki že stoletja razbija tabuje

Benetke zaživele v prazničnem vzdušju mask, rajanju in norčijah. Danes bodo izbrali najlepšo Marijo, jutri pa bo vrhunec karnevala.
S takšno masko naj bi se na svoje ljubezenske pohode podajal Casanova. FOTOGRAFIJI: Janez Mužič
S takšno masko naj bi se na svoje ljubezenske pohode podajal Casanova. FOTOGRAFIJI: Janez Mužič
Janez Mužič
 7. 2. 2026 | 17:10
2:54
A+A-

Mesto na vodi se je že prelevilo v eno največjih svetovnih, vsekakor pa evropskih prizorišč pustnega rajanja. Sila fotogeničen Carnevale di Venezia 2026 bo potekal vse do 17. februarja. Za mnoge je eden najbolj razigranih in zaradi značilnih mask ter slikovitih oprav najprivlačnejših pustnih dogodkov na svetu. Sila dolgo tradicijo ima, saj se po nekaterih virih omenja že skoraj 1000 let. V tem času je postal dogodek, ko so lahko vse družbene norme, skrite pod edinstvenimi maskami in oblekami udeležencev, razigrano obrnjene na glavo.

Mesto se spremeni v ogromno gledališče na prostem, ko se med mostovi, kanali in Trgom sv. Marka v množici prepletajo glasba, zgodovinski kostumi in njihova nebrzdana živahnost. Šepetanje skrivnostnih mask ustvarja čarobno razpoloženje, ki ga spremlja občutek, da je mesto v drugem času. Mesto je že doživelo vodni spektakel na kanalih Festa Veneziana, okrašeni čolni in gondole so pluli med lučmi in barvami, medtem ko so glasba in smeh obiskovalcev polnili Benetke. Dogodek je bil vizualna poslastica in neuradni začetek praznovanja, ki združuje domačine in turiste v skupnem veselju.

Tematika karnevala je posvečena olimpijskim igram.

Z zvonika na trg

V ospredju bo današnji izbor 12 Marij. Dvanajst mladih Benečank v zgodovinskih kostumih predstavlja tradicionalno zgodovinsko obdarovanje deklet iz srednjega veka. Med njimi izberejo najlepšo Mario, ki ima osrednjo vlogo tudi pri drugih opaznejših dogodkih karnevala. Vrhunec karnevala, Volo dell'Angelo, bo jutri, ko se bo beneška izbranka po jekleni vrvi spustila z zvonika sv. Marka na trg. Trg se bo spremenil v bučno gledališče, polno vzklikov, glasbe in zanimivih mask. Veseljačenje se bo končalo v torek, 17. februarja, na Martedì Grasso (Debeli torek), ko bodo Benetke doživele zadnji val zabave pred začetkom postnega časa. Vonj po sladkih dobrotah, glasba uličnih ansamblov in pisane podobe, ki turiste in domačine vsako leto povežejo v nepozabno praznično rajanje, se bo končalo.

Beneški karneval je prvič omenjen leta 1094, po letu 1296 pa ga je Beneška republika razglasila za javni praznik.
Beneški karneval je prvič omenjen leta 1094, po letu 1296 pa ga je Beneška republika razglasila za javni praznik.

Tematika letošnjega karnevala je posvečena olimpijskim igram Milano-Cortina d'Ampezzo, zato napovedujejo dodatno dogajanje, ki bo počastilo športni spektakel. Dogodki bodo tako vključevali grško mitologijo, zgodovino in umetnost. Med drugim se bodo spomnili tekmovanj v nekdanji beneški republiki, ko so se med drugim spopadali z golimi pestmi, pomerili pa so se tudi v akrobatiki in lovljenju bika.

Več iz teme

Benetkekarnevalpustpustni karnevaldogodkimaske
ZADNJE NOVICE
17:13
Novice  |  Svet
NEURJA V ŠPANIJI IN NA PORTUGALSKEM

V dveh evropskih državah kot v nočni mori: ljudje začutili tresljaje, a ni šlo za potres, vas so izpraznili (VIDEO)

Danes je Portugalsko in Španijo doseglo neurje Marta, poročajo tuje tiskovne agencije. V delih obeh držav so oblasti razglasile oranžno stopnjo nevarnosti, obe državi sta na pomoč poklicali tudi vojsko.
7. 2. 2026 | 17:13
17:10
Novice  |  Svet
BENETKE

Od skrivnostnih mask do golih pesti: dogodek, ki že stoletja razbija tabuje

Benetke zaživele v prazničnem vzdušju mask, rajanju in norčijah. Danes bodo izbrali najlepšo Marijo, jutri pa bo vrhunec karnevala.
Janez Mužič7. 2. 2026 | 17:10
17:00
Bulvar  |  Suzy
V SLOVO

Nataša Bokal: svetloba na belih strminah (Suzy)

So ljudje, ob katerih šport postane več kot tekmovanje. Postane zgodba o značaju, pogumu, tihem premagovanju bolečine in moči, kakršne ne merijo medalje, temveč srce.
7. 2. 2026 | 17:00
17:00
Novice  |  Nedeljske novice
LOVKE

Ne delajmo se neumne

Barbara Hieng Samobor v središče vedno znova postavlja človeka – z njegovo ranljivostjo, humorjem in potrebo po smislu
Danica Lovenjak7. 2. 2026 | 17:00
16:48
Novice  |  Slovenija
DOBRODELNOST

Kurenti bodo letos plesali tudi za 7-letnega Tea

Deček želi le to, kar večina otrok jemlje za samoumevno: da bi lahko še naprej hodil, tekel in preprosto živel svoje otroštvo.
7. 2. 2026 | 16:48
16:07
Šport  |  Športni trači
V 85. LETU STAROSTI

V Olimpiji žalujejo: umrl je legendarni igralec (FOTO)

Umrl je Miloš Šoškić, ki je bil vrsto let v različnih vlogah del ljubljanskega kluba.
7. 2. 2026 | 16:07

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
VAREN DOM

To so najbolj skrite nevarnosti našega doma

Varen dom se začne pri zraku in drobnih navadah, nadaljuje pa z rešitvami, ki olajšajo zaplete in škodo.
Promo Slovenske novice2. 2. 2026 | 08:20
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ARTROZA

Ali težko vstanete s stola?

Artroza je progresivna nevnetna bolezen, ki doleti milijone ljudi po vsem svetu in lahko močno vpliva na kakovost življenja, če ni ustrezno obravnavana.
3. 2. 2026 | 08:15
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Lifestyle  |  Izlet
VELNES

Pozabite na smuči: to je evropska zimska destinacija, o kateri vsi govorijo

Zimske počitnice že dolgo niso več samoumevno bele.
Promo Slovenske novice4. 2. 2026 | 13:07
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
VAREN DOM

To so najbolj skrite nevarnosti našega doma

Varen dom se začne pri zraku in drobnih navadah, nadaljuje pa z rešitvami, ki olajšajo zaplete in škodo.
Promo Slovenske novice2. 2. 2026 | 08:20
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ARTROZA

Ali težko vstanete s stola?

Artroza je progresivna nevnetna bolezen, ki doleti milijone ljudi po vsem svetu in lahko močno vpliva na kakovost življenja, če ni ustrezno obravnavana.
3. 2. 2026 | 08:15
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Lifestyle  |  Izlet
VELNES

Pozabite na smuči: to je evropska zimska destinacija, o kateri vsi govorijo

Zimske počitnice že dolgo niso več samoumevno bele.
Promo Slovenske novice4. 2. 2026 | 13:07
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIČNA MOBILNOST

Revolucija polnjenja električnih vozil: Tako MOONcharge spreminja igro v Sloveniji!

Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 09:49
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
MEDICINA

Od strahu do upanja: osebna izpoved onkologinje o tem, kako rak spreminja življenje

»Tudi z rakom imaš lahko lepo življenje.« – Onkologinja Tamara Petrun, dr. med., o upanju, strahu in prihodnosti zdravljenja
Promo Slovenske novice4. 2. 2026 | 12:27
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Šok za kupce avtomobilov: rekordne ravni popustov

Do 13.000 evrov popusta, brezobrestno financiranje, eko subvencije in pet let garancije – Hyundai je pripravil eno najmočnejših akcij doslej.
Promo Slovenske novice2. 2. 2026 | 10:16
PromoPhoto
Lifestyle  |  Polet
HUJŠANJE

Lačni ali samo željni hrane? Zakaj hujšanje pogosto ne uspe

Začetek leta je obdobje velikih odločitev, dobrih namenov in odločitev o bolj zdravem življenjskem slogu. Kako veste, ali vas žene resnična lakota ali gre samo za »lačne oči«, in kako to znanje uporabiti, da bo hujšanje lažje?
Promo Slovenske novice5. 2. 2026 | 10:14
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DIOPTRIJA

Kaj dioptrija v resnici pomeni in zakaj se s starostjo spreminja

Zakaj se dioptrija spreminja v mladosti, srednjih letih in starosti? Oftalmologinja pojasni naravne spremembe vida in možnosti korekcije.
2. 2. 2026 | 14:16
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
FIZIOTERAPIJA

Kako zdravimo raztrganje kit rotatorne manšete v rami

Raztrganje kit v ramenskem sklepu je pogosta težava po 40. letu. Ortoped pojasnjuje, kdaj zadostuje fizioterapija in kdaj je potrebna operacija.
Promo Slovenske novice6. 2. 2026 | 12:48
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Eden največjih gradbenih koncernov v Evropi krepi ekipo v Sloveniji

V slovenski podružnici koncerna STRABAG gradijo prihodnost gradbeništva in iščejo nove sodelavce, ki želijo napredek spreminjati v vsakodnevno delo.
2. 2. 2026 | 10:53
Promo
Novice  |  Slovenija
E-RAČUNI

Resničnost, ki je le del celotne zgodbe

Ko govorimo o digitalizaciji poslovanja, se pogovor skoraj vedno začne pri e-računih.
2. 2. 2026 | 13:00
Promo
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Nevidna plast vsake slovenske ceste

Zakaj je zanesljiva oskrba z bitumnom eden ključnih pogojev za uspešen nov naložbeni cikel v infrastrukturi?
3. 2. 2026 | 11:21
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki