Od skrivnostnih mask do golih pesti: dogodek, ki že stoletja razbija tabuje

Mesto na vodi se je že prelevilo v eno največjih svetovnih, vsekakor pa evropskih prizorišč pustnega rajanja. Sila fotogeničen Carnevale di Venezia 2026 bo potekal vse do 17. februarja. Za mnoge je eden najbolj razigranih in zaradi značilnih mask ter slikovitih oprav najprivlačnejših pustnih dogodkov na svetu. Sila dolgo tradicijo ima, saj se po nekaterih virih omenja že skoraj 1000 let. V tem času je postal dogodek, ko so lahko vse družbene norme, skrite pod edinstvenimi maskami in oblekami udeležencev, razigrano obrnjene na glavo.

Mesto se spremeni v ogromno gledališče na prostem, ko se med mostovi, kanali in Trgom sv. Marka v množici prepletajo glasba, zgodovinski kostumi in njihova nebrzdana živahnost. Šepetanje skrivnostnih mask ustvarja čarobno razpoloženje, ki ga spremlja občutek, da je mesto v drugem času. Mesto je že doživelo vodni spektakel na kanalih Festa Veneziana, okrašeni čolni in gondole so pluli med lučmi in barvami, medtem ko so glasba in smeh obiskovalcev polnili Benetke. Dogodek je bil vizualna poslastica in neuradni začetek praznovanja, ki združuje domačine in turiste v skupnem veselju.

Tematika karnevala je posvečena olimpijskim igram.

Z zvonika na trg

V ospredju bo današnji izbor 12 Marij. Dvanajst mladih Benečank v zgodovinskih kostumih predstavlja tradicionalno zgodovinsko obdarovanje deklet iz srednjega veka. Med njimi izberejo najlepšo Mario, ki ima osrednjo vlogo tudi pri drugih opaznejših dogodkih karnevala. Vrhunec karnevala, Volo dell'Angelo, bo jutri, ko se bo beneška izbranka po jekleni vrvi spustila z zvonika sv. Marka na trg. Trg se bo spremenil v bučno gledališče, polno vzklikov, glasbe in zanimivih mask. Veseljačenje se bo končalo v torek, 17. februarja, na Martedì Grasso (Debeli torek), ko bodo Benetke doživele zadnji val zabave pred začetkom postnega časa. Vonj po sladkih dobrotah, glasba uličnih ansamblov in pisane podobe, ki turiste in domačine vsako leto povežejo v nepozabno praznično rajanje, se bo končalo.

Beneški karneval je prvič omenjen leta 1094, po letu 1296 pa ga je Beneška republika razglasila za javni praznik.

Tematika letošnjega karnevala je posvečena olimpijskim igram Milano-Cortina d'Ampezzo, zato napovedujejo dodatno dogajanje, ki bo počastilo športni spektakel. Dogodki bodo tako vključevali grško mitologijo, zgodovino in umetnost. Med drugim se bodo spomnili tekmovanj v nekdanji beneški republiki, ko so se med drugim spopadali z golimi pestmi, pomerili pa so se tudi v akrobatiki in lovljenju bika.