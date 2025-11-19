Odbor za mir bo vodil Trump

Varnostni svet ZN je v ponedeljek zvečer s 13 glasovi za in vzdržanima glasovoma Kitajske ter Rusije potrdil mirovni načrt ameriškega predsednika Donalda Trumpa za Gazo, ki predvideva ustanovitev mednarodnega Odbora za mir pod njegovim vodstvom in mednarodnih stabilizacijskih sil, nakazuje pa tudi možnost ustanovitve samostojne palestinske države.

Avtorizira Mednarodne sile za stabilizacijo (ISF), ki jih bodo sestavljali vojaki iz še neopredeljenih držav, in sicer po posvetovanju z Egiptom in Izraelom. Za kasneje predvideva tudi delovanje novih palestinskih policijskih sil. Ameriška resolucija pooblašča Odbor za mir in ISF do 31. decembra 2027 z možnostjo podaljšanja mandata.

Nakazuje tudi možnost samostojne palestinske države.

Odbor bo glede na resolucijo prehodna vlada v Gazi, ki bo vodila obnovo, dokler palestinska uprava na zasedenem Zahodnem bregu ne dokonča potrebnih reform in bo lahko prevzela nadzor nad enklavo.

Izraelske sile se bodo iz Gaze umikale postopoma, ko bo ISF prevzemal nadzor glede na standarde demilitarizacije, ki jih bodo določili Izraelci in ISF. Palestinska policija bo lahko samostojen nadzor nad enklavo prevzela šele, ko bo Izrael sklenil, da mu od tam nikoli več ne bo grozila nevarnost terorističnega napada.

Trump je podporo resoluciji označil za eno največjih soglasij v zgodovini ZN, ki da bo vodilo k nadaljnjemu miru po svetu.