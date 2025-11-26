Panika v Washingtonu! Odjeknili streli v bližini Bele hiše (FOTO in VIDEO)

V ameriški prestolnici Washington sta bila danes popoldne po krajevnem času v streljanju ranjena dva pripadnika nacionalne garde, poročajo ameriški mediji, ki dodajajo, da je policija osumljenca za nasilje že aretirala.

FOTO: Drew Angerer Afp

FOTO: Nathan Howard Reuters

Da sta bila v streljanju ranjena dva pripadnik nacionalne garde, je sporočila ministrica za domovinsko varnost Kristi Noem, ki je Američane na družbenih omrežjih pozvala, naj se ji pridružijo v molitvi za ustreljena, poroča Politico, ki dodaja, da je policija prestolnice kmalu zatem objavila, da ima osumljenca za zapahi.

Gardista v kritičnem stanju

Televizija ABC je poročala, da sta gardista, ki so ju prepeljali v bolnišnico, ranjena in v kritičnem stanju. Prizorišče streljanja so nemudoma preplavile močne policijske sile raznih agencij.

Ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki je na ulice Washingtona poslal nacionalno gardo, ni v Beli hiši, saj z družino na Floridi praznuje zahvalni dan. Belo hišo so iz previdnosti kljub temu zaprli, televizija NBC pa dodaja, da so ustavili tudi promet na letališču Ronald Reagan.