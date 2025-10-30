  • Delo d.o.o.
STROGA PRAVILA IN NADZOR

Odkrila resnico o Severni Koreji: »Morda je bilo vse le predstava za nas« (VIDEO)

Je bil ta trenutek res naključje ali skrbno režirana predstava?
Vsak premik je nadzorovan. FOTO: Yekaterina Shtukina Via Reuters

A. G.
 30. 10. 2025 | 19:21
2:53
Severna Koreja je po petih letih popolne izolacije zaradi pandemije koronavirusa znova odprla meje za turiste. Čeprav država Kim Jong-Una še vedno vzbuja strah in nezaupanje po vsem svetu, se je ena ženska odločila razkriti, kaj se v resnici skriva za zaprtimi vrati ene najbolj skrivnostnih držav na svetu.

Severna Koreja že desetletja pooseblja diktaturo in propagando. Kim Jong-un straši svet z grozečimi taktikami in prikazovanjem jedrskega orožja. Obisk države je še vedno izjemno težaven, turisti pa morajo upoštevati stroga pravila, med drugim se morajo prikloniti pred monumentalnimi kipi prejšnjih voditeljev.

