Odkrila resnico o Severni Koreji: »Morda je bilo vse le predstava za nas« (VIDEO)

Severna Koreja je po petih letih popolne izolacije zaradi pandemije koronavirusa znova odprla meje za turiste. Čeprav država Kim Jong-Una še vedno vzbuja strah in nezaupanje po vsem svetu, se je ena ženska odločila razkriti, kaj se v resnici skriva za zaprtimi vrati ene najbolj skrivnostnih držav na svetu.

Severna Koreja že desetletja pooseblja diktaturo in propagando. Kim Jong-un straši svet z grozečimi taktikami in prikazovanjem jedrskega orožja. Obisk države je še vedno izjemno težaven, turisti pa morajo upoštevati stroga pravila, med drugim se morajo prikloniti pred monumentalnimi kipi prejšnjih voditeljev.

Država je zdaj odprla meje skoraj za vse, razen za ameriške državljane. Na vzhodni obali so celo odprli novo letovišče, a za zdaj tam dopustujejo le ruski turisti.

Popotnica iz Latvije razkriva resnico

Znani popotnik in YouTuber Drew Binsky, ki je Severno Korejo obiskal pred desetimi leti, tokrat zaradi ameriškega državljanstva ni smel vstopiti. Namesto sebe je poslal prijateljico iz Latvije, ki je svoje izkušnje iz Pjongjanga delila na njegovem YouTube kanalu.

»Vse je isto kot pred desetimi leti,« je Binsky pojasnil. Turiste še vedno ves čas spremljajo vodiči, ki zastopajo Delavsko stranko Koreje. »Še vedno ne smete zapuščati hotela ali početi česar koli, kar ni vnaprej dogovorjeno in odobreno.«

Obstaja pa en način, da občutiš vsaj navidezno svobodo – s sodelovanjem v pjongjanškem maratonu. »Če tečeš na maratonu, lahko zjutraj brez vodiča tečeš zunaj hotela,« je dodal. Latvijka je opisala, da na ulicah med tekom »dobesedno ni bilo nikogar«, a so jo takoj začeli iskati, ko se ni pojavila na zajtrku.

Nenavadni trenutki in skrivnosti

Med ogledom mesta morajo turisti polagati cvetje in se prikloniti pred glavnimi spomeniki voditeljev. Propagandne plakate in spominke prodajajo v uradnih trgovinah, vsak obrok in pijačo pa natančno načrtujejo.

Najbolj nenavaden trenutek se je zgodil po večerji. »Bil je petek, okoli devetih zvečer. Hodili smo po ulici, ko je nenadoma začela igrati glasna korejska glasba. Je bilo to naključje ali predstava za nas? Nikoli ne bomo izvedeli,« je opisala Binskyjeva prijateljica.

Kje je resnica?

Čeprav je Severna Koreja spet odprla meje, ostaja enako skrivnostna kot prej. Tudi tisti, ki so jo obiskali, ne morejo z gotovostjo trditi, kaj je resnično in kaj le skrbno režirana predstava za tujce, poroča index.hr.

