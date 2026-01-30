Odkrili pesticide v jabolkih: uvrščeni med najnevarnejše, posebej nezaželeni za to skupino ljudi

Koalicija nevladnih organizacij Pan Europe, ki se zavzema za zmanjšanje uporabe pesticidov, je analizirala 60 jabolk na prisotnost kemičnih ostankov, kupljenih v 13 evropskih državah (Belgija, Hrvaška, Češka, Danska, Francija, Nemčija, Madžarska, Italija, Luksemburg, Nizozemska, Poljska, Španija in Švica).

Po navedbah organizacij je 85 odstotkov vzorcev vsebovalo več ostankov pesticidov, pri nekaterih jabolkih pa so našli sledi do sedmih različnih kemikalij. Pan Europe potrošnikom svetuje, naj kupujejo ekološka jabolka ali pa naj jabolka iz konvencionalne pridelave pred uživanjem olupijo.

Stopnja samooskrbe s sadjem v Sloveniji je bila lani 27-odstotna. Med letoma 2000 in 2024 je upadla na najnižjo raven leta 2021 (14 %), na najvišji pa je bila leta 2000 (66 %). Slovenci največ svežih jabolk uvozimo iz bližnjih in večjih pridelovalk – na vrhu so Avstrija, Poljska, Italija, Hrvaška in Madžarska.

V 71 odstotkih primerov so zaznali pesticide, ki jih EU uvršča med najbolj nevarne, ki jih želi Unija čim prej postopno umakniti iz uporabe.

Analiza je pokazala tudi, da je 64 odstotkov vzorcev vsebovalo vsaj eno snov iz skupine per- in polifluoroalkilnih snovi (PFAS), znanih tudi kot »večne kemikalije«, ki jih najdemo po celotnem okolju in tudi v vsakdanjih izdelkih.

Ostanki pesticidov so v EU dovoljeni, če so pod določenimi najvišjimi vrednostmi. A Pan Europe opozarja na »koktajl učinek«, položaj, ko so potrošniki v enem izdelku hkrati izpostavljeni več pesticidom.

Možne povezave z rakom in neplodnostjo

Martin Dermine, visoki predstavnik koalicije, je kritiziral Evropsko agencijo za varnost hrane (EFSA), ker po njegovih besedah pesticide presoja posamično, ne pa tudi tveganj, ki jih prinaša »večkratna izpostavljenost« kombinacijam snovi. Poudaril je, da poročilo kaže, da ima 85 odstotkov jabolk več ostankov, obenem pa po njegovih besedah še vedno ne vemo dovolj zanesljivo, ali so takšne kombinacije varne za uživanje. Opozoril je tudi na možne povezave z rakom in neplodnostjo.

Nevarno za otroke

Če bi ista jabolka prodajali kot predelano otroško hrano, bi bilo po navedbah Pan Europe 93 odstotkov vzorcev prepovedanih, ker bi ostanki pesticidov presegali strožje meje, ki veljajo za otroke mlajše od treh let. Pravila EU so pri živilih za dojenčke in malčke strožja, ker naj bi posebej varovala zgodnji razvoj.

Jabolka sodijo med Evropejcem najljubše sadje in so tudi najbolj razširjeno gojeno sadje v EU, zlasti na Poljskem, v Italiji in Franciji. Hkrati pa jabolko sodi med najbolj obdelano sadje, saj pridelovalci pesticide pogosto uporabljajo predvsem v boju proti jablanovemu škrlupu, glavni glivični grožnji v sadovnjakih.