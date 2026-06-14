Odlične novice: zaradi zastojev uvajajo vračilo cestnine, preverite, kdaj lahko dobite denar

Italija je uvedla pomembno novost za vse voznike, ki uporabljajo tamkajšnje avtoceste. Po novem je mogoče zahtevati delno ali celotno vračilo cestnine, kadar se zaradi gradbišč in popolnih zapor čas vožnje občutno podaljša. Gre za prvo takšno ureditev v Evropi, ki velja tako za domače kot tudi za tuje voznike.

Nova pravila je sprejela italijanska prometna uprava ART, veljati začela 1. junija 2026. Po informacijah,ki jih povzema AMZS, se bo vračilo denarja nanašalo na zamude, ki jih povzročijo dela na avtocesti, vendar ne v vseh primerih. V prvi fazi bodo pravila veljala le na odsekih, ki jih v celoti upravlja en sam upravljavec.

Višina vračila bo odvisna od dolžine poti in trajanja zamude. Na poteh, dolgih do 50 kilometrov, bi lahko voznik pravico do vračila uveljavljal že po desetih minutah zamude. Na daljših odsekih se bo prag zvišal na 15 minut. Če bo voznik zaradi del v prometnem zastoju obstal tri ure ali več, bi moral imeti možnost vračila celotnega zneska cestnine.

Nova uredba pa ne bo veljala za vsak zastoj na avtocesti

Vračilo ni predvideno za zastoje, ki nastanejo zaradi prometnih nesreč, slabih vremenskih razmer ali nujnih del na cesti. Ključni pogoj je, da je zamuda povezana z načrtovanimi deli. Za registrirane uporabnike platforme autostrada.it in povezanih aplikacij naj bi se vračilo obračunalo samodejno. Turisti in vozniki, ki ne bodo registrirani, bodo morali zahtevek vložiti sami, in sicer prek telefonske linije ali elektronske pošte.

Zato voznikom, ki pogosto potujejo po italijanskih avtocestah, priporočajo registracijo na uradni platformi, da bi se v primeru zamude izognili dodatni administraciji. Italija hkrati pripravlja tudi širšo reformo sistema plačevanja cestnine. Po načrtih prometne uprave naj bi bil prihodnji obračun nadomestil preglednejši. Razmišljajo tudi o dinamičnem modelu, pri katerem bi na ceno lahko vplivali prometna obremenjenost, del dneva ali emisijski razred vozila.

Nova pravila bi lahko bila posebej pomembna za turiste, ki poleti potujejo proti italijanski obali ali skozi Italijo proti drugim evropskim destinacijam. Zastoji zaradi del na avtocestah so v sezoni pogosti, od junija 2026 pa bi lahko vsaj del voznikov za takšne zamude prejel finančno nadomestilo.