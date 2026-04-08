Odlikovani vojni veteran moril?!

Avstralski vojni veteran Ben Roberts-Smith, ki v deželi tam spodaj velja za enega najbolj odlikovanih živečih avstralskih vojakov, se je znašel v priporu. In to zaradi obtožb, da naj bi med svojim vojaškim služenjem petkrat moril, in sicer tako neoborožene civiliste kot zapornike. »Moški je obtožen, da je bil kot pripadnik avstralskih obrambnih sil med letoma 2009 in 2012 vpleten v umor afganistanskih državljanov. In to v okoliščinah, ki po kazenskem zakoniku Commonwealtha pomenijo vojne zločine,« je po aretaciji Robertsa-Smitha na letališču v Sydneyju dejala tamkajšnja načelnica policije Krissy Barrett. Prav za zasluge za služenje vojske v Afganistanu je veteran leta 2011 prejel Viktorijin križec, najvišje avstralsko vojaško odlikovanje. Imel je tudi to čast, da se je lahko srečal z britansko kraljico Elizabeto II.

Prve obtožbe na njegov račun so vzniknile že leta 2018. In vse od takrat jih je Roberts-Smith odločno zavračal, proti medijem je celo vložil večmilijonsko tožbo zaradi obrekovanja. In jo na koncu izgubil. Obtožbe na njegov račun so zares grozljive. Zapornika s protezo naj bi najmanj desetkrat ustrelil v hrbet. Iz njegove proteze naj bi vojaki nato pili pivo. Poleg tega naj bi celo vklenjenega kmeta porinil z desetmetrske pečine in nato vojakom ukazal, naj ga ustrelijo. V tem primeru naj bi šlo za t. i. ritual prelivanje krvi. Vojnemu veteranu za vojne zločina umora, če bo na koncu spoznan za krivega po vseh točkah obtožnice, v najslabšem primeru grozi dosmrtni zapor.