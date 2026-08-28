Odobrena nova cepiva proti covid-19

Ameriška FDA je te dni odobrila novo različico cepiv proti Covidu-19 podjetij Pfizer in BioNTech. Zaenkrat so potrjena za paciente, stare 65 let ali več, ter za ljudi s povečanim tveganjem za hujši potek bolezni. Cepivo je prilagojeno različici virusa LP.8.1.

Podjetje Moderna je prejelo odobritev za dve cepivi na osnovi mRNA, in sicer Spikevax, ki je namenjen vsem od 6 mesecev starosti naprej, ter mNexspike, namenjem samo starejšim od 12 let. Obe cepivi ciljata na podrazličico XFG virusa iz linije JN.1. Odobritev je dobilo tudi cepivo Nuvaxovid podjetja Novavax, ki je trenutno edino proteinsko cepivo proti covidu. Namenjeno je starejšim od 12 let in prav tako cilja na različico JN.1. Med zdravstvenimi stanji, ki lahko povečajo tveganje za hud potek bolezni navajajo astmo, bolezni srca, ledvic, jeter ali pljuč, sladkorno bolezen, debelost in nosečnost.

ZDA so spremenile politiko cepljenja

Nova odobritev prihaja po pomembni spremembi ameriške politike glede cepljenja proti covidu. Zvezna vlada je v času Trumpove administracije opustila prejšnje univerzalno priporočilo in uvedla bolj omejen pristop. Po njem naj bi se vsi, starejši od šest mesecev, pred cepljenjem posvetovali z zdravstvenim delavcem, izrecno pa cepivo priporočajo le starejšim. Posodobljena cepiva naj bi bila v ameriških lekarnah in zdravniških ordinacijah na voljo od septembra.

Covid se znova krepi

Odločitev FDA prihaja v obdobju, ko se covid v ZDA ponovno krepi. Število primerov sicer trenutno ni posebej visoko, prav tako ni veliko hospitalizacij ali smrti, vendar podatki kažejo na naraščanje pozitivnih testov. Za teden, ki se je končal 15. avgusta, se je delež pozitivnih testov približal petim odstotkom, kar je bilo prvič po začetku februarja. Hkrati je spremljanje različic virusa zaradi manjšega števila analiziranih virusnih genomov težje kot v času pandemije.