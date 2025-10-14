Odpoklicali predebele vojake: »Na ministrstvo za vojno se vračajo standardi«

Nacionalna garda Teksasa je iz ameriške zvezne države Illinois nedavno odpoklicala vojake, ki ne ustrezajo novim standardom, tudi glede teže, potem ko je posnetek vojakov s prekomerno težo sprožili številne odzive na družbenih omrežjih. Ameriški obrambni minister Pete Hegseth je potezo teksaške nacionalne garde pohvalil.

Hegseth je po ukazu predsednika Donalda Trumpa v Illinois poslal nacionalno gardo iz Teksasa, ki naj bi v Chicagu naredila red spričo hudih nemirov in kaosa. Zvezna sodnica je ugotovila, da ta opis ne ustreza razmeram na terenu, prizivno sodišče pa je razsodilo, da vojaki sicer za zdaj lahko ostanejo v Chicagu, ne smejo pa delovati.

Ameriška televizija ABC je pred dnevi objavila posnetek, na katerem je videti več gardistov s prekomerno težo v uniformah in s puškami, ki se v Chicagu izkrcavajo s tovornjakov. Ob tem je zastavila vprašanje, ali so to vojaki, o katerih je generalom skupaj s Trumpom govoril Hegseth.

Hegseth izvaja politiko zdravih in telesno dobro pripravljenih pripadnikov oboroženih sil ZDA, ki jo je napovedal septembra. Takrat je skupaj z vrhovnim poveljnikom ameriških sil, predsednikom Trumpom, naznanil, da morajo vojaki vsak dan telovaditi in ustrezati novim standardom videza.

»Na ministrstvo za vojno se vračajo standardi,« je na družbenih omrežjih zapisal Hegseth. Ob tem je poobjavil sporočilo teksaške nacionalne garde o odpoklicu.

Sporočilo navaja, da morajo vsi pripadniki nacionalne garde izpolnjevati standarde glede višine, telesne teže in telesne pripravljenosti. »Tisti, ki ne bodo dobili zadostne ocene, ne bodo šli na misije, ampak jih bomo vrnili domov, namesto njih pa poslali tiste, ki standarde dosegajo,« še piše.