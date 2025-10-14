  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NACIONALNA GARDA TEKSASA

Odpoklicali predebele vojake: »Na ministrstvo za vojno se vračajo standardi«

Obrambni minister Pete Hegseth izvaja politiko zdravih in telesno dobro pripravljenih pripadnikov oboroženih sil.
Ustrezati morajo standardom glede višine, telesne teže in telesne pripravljenosti. FOTO: Jim Vondruska/Reuters
Ustrezati morajo standardom glede višine, telesne teže in telesne pripravljenosti. FOTO: Jim Vondruska/Reuters
STA, B. K. P.
 14. 10. 2025 | 16:59
 14. 10. 2025 | 16:59
A+A-

Nacionalna garda Teksasa je iz ameriške zvezne države Illinois nedavno odpoklicala vojake, ki ne ustrezajo novim standardom, tudi glede teže, potem ko je posnetek vojakov s prekomerno težo sprožili številne odzive na družbenih omrežjih. Ameriški obrambni minister Pete Hegseth je potezo teksaške nacionalne garde pohvalil.

Hegseth je po ukazu predsednika Donalda Trumpa v Illinois poslal nacionalno gardo iz Teksasa, ki naj bi v Chicagu naredila red spričo hudih nemirov in kaosa. Zvezna sodnica je ugotovila, da ta opis ne ustreza razmeram na terenu, prizivno sodišče pa je razsodilo, da vojaki sicer za zdaj lahko ostanejo v Chicagu, ne smejo pa delovati. 

Ameriška televizija ABC je pred dnevi objavila posnetek, na katerem je videti več gardistov s prekomerno težo v uniformah in s puškami, ki se v Chicagu izkrcavajo s tovornjakov. Ob tem je zastavila vprašanje, ali so to vojaki, o katerih je generalom skupaj s Trumpom govoril Hegseth.

Hegseth izvaja politiko zdravih in telesno dobro pripravljenih pripadnikov oboroženih sil ZDA, ki jo je napovedal septembra. Takrat je skupaj z vrhovnim poveljnikom ameriških sil, predsednikom Trumpom, naznanil, da morajo vojaki vsak dan telovaditi in ustrezati novim standardom videza.

»Na ministrstvo za vojno se vračajo standardi,« je na družbenih omrežjih zapisal Hegseth. Ob tem je poobjavil sporočilo teksaške nacionalne garde o odpoklicu.

Sporočilo navaja, da morajo vsi pripadniki nacionalne garde izpolnjevati standarde glede višine, telesne teže in telesne pripravljenosti. »Tisti, ki ne bodo dobili zadostne ocene, ne bodo šli na misije, ampak jih bomo vrnili domov, namesto njih pa poslali tiste, ki standarde dosegajo,« še piše.

Več iz teme

ZDAvojskanacionalna gardaPete Hegsethodpoklic
ZADNJE NOVICE
16:41
Novice  |  Svet
POKOL VSEM NA OČEH

Zdaj še nad svoje: Hamas pozval ljudi, naj bodo priča javni usmrtitvi domnevnih kolaborantov (VZNEMIRJUJOČ VIDEO)

Od petka je bilo ubitih najmanj 33 Palestincev, da bi teroristična organizacija demonstrirala moč in širila strah.
14. 10. 2025 | 16:41
16:31
Novice  |  Kronika  |  Doma
KRŠITVE V PROMETU

Prekrškov, da te kap! Pijan, brez vozniške in s tablicami drugega

Ta konec tedna so dolenjski policisti obravnavali različne kršitve v prometu.
14. 10. 2025 | 16:31
16:20
Bulvar  |  Domači trači
POROKA NA PRVI POGLED

Anja udarila nazaj: Resničnostni šovi so mrtvi, honorarji so slabi (FOTO)

Če bi jo ustvarjalci oddaje povabili ponovno, bi jih zavrnila.
14. 10. 2025 | 16:20
16:15
Lifestyle  |  Izlet
ZANIMIVA ZGODOVINA

Slikovite ruševine nad Kolpo, ki jih je vredno obiskati (FOTO)

Grad Pobrežje je bil stoletja eden večjih v Sloveniji. Drugo svetovno vojno je dočakal v dobrem stanju, tik pred koncem te pa je bil požgan.
14. 10. 2025 | 16:15
16:15
Novice  |  Slovenija
OBISK

Janez Janša, kot ga še ne poznate: poglejte, kaj je počel v Prekmurju (FOTO in VIDEO)

Člani več strank so sončne jesenske dni izkoristili za obiske različnih koncev Slovenije.
14. 10. 2025 | 16:15
15:49
Novice  |  Slovenija
SLOVO

Umrla je znana slovenska zdravnica in gornica

Umrla je zdravnica in članica Gorskih reševalcev Milena Špela Kristan, ki je bila znana tudi po ustanovitvi ambulante v Nepalu.
14. 10. 2025 | 15:49

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Energetika

Intervju: »Tehnološko smo primerljivi z najboljšimi evropskimi sistemi«

Generalni direktor Plinovodov Marjan Eberlinc je spregovoril o vlogi zemeljskega plina, razogljičenju in razvoju vodikove infrastrukture v Sloveniji.
Promo Slovenske novice14. 10. 2025 | 15:38
Promo
Novice  |  Slovenija
Fizioterapija

Golf komolec: kako preprečiti in zdraviti bolečine v komolcu

Kaj povzroča golf komolec, kako ga prepoznamo in katere metode zdravljenja vodijo do hitrega in učinkovitega okrevanja?
Promo Slovenske novice14. 10. 2025 | 09:39
Promo
Novice  |  Slovenija
PROTIPOPLAVNA ZAŠČITA

Tisočletne vode ne čakajo – je spodnja Sava pripravljena?

Podnebne spremembe prinašajo vse bolj skrajne vremenske pojave – od suš do silovitih nalivov. Poplave, ki so nekoč veljale za izjemne dogodke, postajajo vse pogostejše, zlasti v nižinskih območjih ob večjih rekah.
14. 10. 2025 | 10:06
Promo
Razno
Dogodek

MimoFest – nepozaben dogodek v trgovini Mimovrste=)

V soboto, 18. oktobra, bo v mimovrste=) trgovini Ljubljana - BTC pravi praznik zabave, nakupov in presenečenj – MimoFest!
Promo Slovenske novice13. 10. 2025 | 08:55
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Energetika

Intervju: »Tehnološko smo primerljivi z najboljšimi evropskimi sistemi«

Generalni direktor Plinovodov Marjan Eberlinc je spregovoril o vlogi zemeljskega plina, razogljičenju in razvoju vodikove infrastrukture v Sloveniji.
Promo Slovenske novice14. 10. 2025 | 15:38
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Fizioterapija

Golf komolec: kako preprečiti in zdraviti bolečine v komolcu

Kaj povzroča golf komolec, kako ga prepoznamo in katere metode zdravljenja vodijo do hitrega in učinkovitega okrevanja?
Promo Slovenske novice14. 10. 2025 | 09:39
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PROTIPOPLAVNA ZAŠČITA

Tisočletne vode ne čakajo – je spodnja Sava pripravljena?

Podnebne spremembe prinašajo vse bolj skrajne vremenske pojave – od suš do silovitih nalivov. Poplave, ki so nekoč veljale za izjemne dogodke, postajajo vse pogostejše, zlasti v nižinskih območjih ob večjih rekah.
14. 10. 2025 | 10:06
Promo
Razno
Dogodek

MimoFest – nepozaben dogodek v trgovini Mimovrste=)

V soboto, 18. oktobra, bo v mimovrste=) trgovini Ljubljana - BTC pravi praznik zabave, nakupov in presenečenj – MimoFest!
Promo Slovenske novice13. 10. 2025 | 08:55
Promo
Novice  |  Slovenija
Podjetništvo

Podjetniki, pozor! Tu boste dobili celovito podporo na vaši podjetniški poti

Širok nabor storitev in programov v sistemu SPOT omogoča hitrejše premagovanje poslovnih izzivov in izkoriščanje priložnosti tako doma kot v tujini.
Promo Slovenske novice13. 10. 2025 | 15:51
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Slovenija pred največjo energetsko naložbo stoletja

Slovenija ima vse pogoje, da postane energetsko neodvisna in zelena: znanje, izkušnje, tehnologijo in ljudi, ki so pripravljeni sodelovati. To je temelj samozavestne prihodnosti, v kateri bo energija ostala zanesljiva in hkrati prijazna do okolja.
14. 10. 2025 | 09:46
Promo
Novice  |  Slovenija
NASVET

Globalno gospodarstvo vstopa v novo obdobje

Evropski kreditni prostor se spreminja: bančni delež pri posojilih hitro pada, prostor pa zasedajo agilni skladi zasebnega dolga.
Promo Slovenske novice13. 10. 2025 | 08:31
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
ELEKTRIČNO

Končno tudi pri nas: prvi model kitajske znamke Leapmotor

T03 je prvi model kitajske znamke Leapmotor, ki ima močno podporo enega največjih proizvajalcev vozil na svetu, skupine Stellantis.
9. 10. 2025 | 11:53
Promo
Novice  |  Slovenija
Nagrada

Velika nagradna igra z bogatimi darili – skupno kar 5.000 EUR!

Še ne uporabljaš aplikacije SuperClub? Zdaj imaš še dodaten izvrsten razlog, da jo preizkusiš!
Promo Slovenske novice9. 10. 2025 | 09:46
PromoPhoto
Razno
VLAGANJE

Kaj je bolje - varčevanje ali investiranje?

Inflacija je realnost – v zadnjem desetletju je zmanjšala kupno moč za več kot 30 %. Kako zaščititi svoje prihranke?
10. 10. 2025 | 11:56
Promo
Novice  |  Slovenija
Podatki

Podatkovni center Pošte Slovenije krepi digitalno suverenost države

Kot strateški partner tako utrjuje vlogo ključnega akterja digitalne preobrazbe in aktivno sodeluje pri krepitvi digitalne neodvisnosti države.
Promo Slovenske novice10. 10. 2025 | 13:59
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKI KRIMINAL

Slovenci razkrinkali hekerja v ZDA: preiskava, ki je razkrila globalne sledi (video)

Na letalu, ki je tokrat poletelo v ZDA, je poleg turistov, poslovnežev in diplomatov sedel Slovenec s posebno nalogo. Ameriški organi pregona so ga povabili na pričanje, saj je imel v rokah ključne podatke o hekerskem napadu, izvedenem prek računalnika v Sloveniji, ki je ciljal na ameriške vladne strežnike.
13. 10. 2025 | 09:02
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki