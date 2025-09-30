Odprli najvišji most na svetu! Poglejte si to arhitekturno čudo (FOTO in VIDEO)

Kitajska je za promet odprla najvišji most na svetu. Viseči most nad sotesko Huajiang v provinci Guizhou na jugu države se dviga kar 625 metrov visoko nad dnom doline.

Gorata provinca Guizhou na Kiajskem je sicer prepredena s tisoči mostov. Skoraj polovica od 100 najvišjih na svetu naj bi se nahajala prav tu.

Doslej je bil najvišji most na svetu še eden v isti kitajski provinci - most Beipanjiang, ki se dviga 565 metrov visoko. Poleg tega, da je novi most, ki so ga začeli graditi leta 2022, postavil rekord najvišjega velja tudi za največji viseči most v goratem območju - njegov lok meri 1420 metrov.

Glede na navedbe pristojnih se je z njegovim odprtjem potovalni čas z ene stran kanjona na drugo skrajšal z dveh ur na dve minuti.

Strukturno trdnost konstrukcije je avgusta preizkusila ekipa voznikov 96 tovornjakov, ki so zapeljali na določena mesta na mostu. FOTO: Str Afp

Viseči most nad sotesko Huajiang v provinci Guizhou na jugu Kitajske se dviga kar 625 metrov visoko nad dnom doline. FOTO: Cns Afp

Gradnja tako visokega mostu je zahtevala najsodobnejšo tehnologijo in natančno načrtovanje, saj gre za območje z zelo strmimi pečinami in zahtevnimi vremenskimi razmerami.

Most bo znatno skrajšal potovalne čase skozi gorati del Guizhouja in izboljšal prometno povezljivost v regiji. Natančneje, dvourno potovanje se je skrajšalo na dve minuti. Most ni le infrastrukturni čudež, temveč tudi turistična atrakcija – zaradi impresivne višine in razgledov na sotesko naj bi privabil obiskovalce z vsega sveta.