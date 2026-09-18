Odstranili so sramotno veliko količino odpadkov, le denarja so našli bore malo

V ameriškem narodnem parku Yellowstone, ki se razteza prek zveznih držav Wyoming, Montana in Idaho, so letos s hidrotermalnih območij, torej predelov z vročo geotermalno dejavnostjo, kot so gejzirji, vroči vrelci in blatne kotanje, znova odstranili sramotno veliko količino odpadkov. Celo rekordno, se glasi neslavno poročilo.

Geološka ekipa parka je samo do konca avgusta na priljubljenih turističnih točkah, med katere se uvršča znameniti gejzir Old Faithful, odkrila 20.100 kosov papirja in odpadne plastike ter 280 pokrival. Med njimi celo klobuk z letošnjega svetovnega prvenstva v nogometu, zbirateljsko kapo iz franšize Roblox in kape bejzbolskih klubov. Obiskovalci so park zapustili brez 54 pokrovčkov za objektive fotoaparatov, 47 elastik za lase, 20 hotelskih kartic, 42 svinčnikov in 36 parov sončnih očal. Denarja niso puščali prav veliko za seboj, skupna vrednost najdenih kovancev različnih valut namreč znaša le 15 evrov.

280 KAP in klobukov so našli.

Oskrbniki so zgroženi ob količini smeti. FOTO: Narodni park Yellowstone

Obiskovalci so med potepanjem po priljubljenem parku izgubili tudi pet kompletov brezžičnih slušalk, tri golf palice ter 17 dud. Mineralne usedline so hranile 15 umetnih nohtov in kepo plastelina, med bolj nenavadnimi najdbami pa so nedvomno zobni aparati in opornice, teh je bilo šest. Med igračami so bili avtomobilčki, teh so našli osem, tri poskakujoče žogice, 22 različnih figuric, šest značk, vrtavka, dve gumijasti rački in sova.

Odpadki lahko zamašijo dovod vode in zastrupijo okolje.

Oskrbniki opozarjajo, da so odpadki na hidrotermalnih območjih resna grožnja naravi, saj lahko zamašijo dovod vode, onemogočijo ali preusmerijo njen odtok ter v okolje vnesejo kemikalije in strupene snovi. Dolgoročno tako škodujejo geotermalnim pojavom, ki so ravno cilj obiska mnogih, denimo, znameniti Morning Glory Pool, v katerem različni mikroorganizmi ustvarjajo rumene, oranžne in zelene odtenke, je pred leti potemnil ravno zaradi odpadkov: ti so zamašili kanale, ki dovajajo vročo vodo, zaradi česar se je temperatura znižala in so se namnožili drugačni mikroorganizmi.